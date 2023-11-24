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Путин: российские модели ИИ должны отражать все богатство мировой культуры - РИА Новости, 24.11.2023
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Культура
 
16:44 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/ii-1911669712.html
Путин: российские модели ИИ должны отражать все богатство мировой культуры
Путин: российские модели ИИ должны отражать все богатство мировой культуры - РИА Новости, 24.11.2023
Путин: российские модели ИИ должны отражать все богатство мировой культуры
Российские механизмы искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, знания всех цивилизаций, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:44
2023-11-24T16:44
культура
технологии
новости культуры
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские механизмы искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, знания всех цивилизаций, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши отечественные модели искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, наследие, знания, мудрость всех цивилизаций", - сказал Путин на пленарном заседании конференции Al Journey. Он отметил, что россияне станут богаче и конкурентноспособнее, используя многообразие мировых знаний. "И, конечно, наши традиционные ценности, богатство и красота русского языка, языков других народов России, они должны лежать в основе наших разработок. Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надежных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта", - пояснил президент РФ.
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технологии, новости культуры, россия, владимир путин
Культура, Технологии, Новости культуры, Россия, Владимир Путин
Путин: российские модели ИИ должны отражать все богатство мировой культуры

Путин: российские модели ИИ должны отражать знания всех мировых цивилизаций

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские механизмы искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, знания всех цивилизаций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши отечественные модели искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, наследие, знания, мудрость всех цивилизаций", - сказал Путин на пленарном заседании конференции Al Journey.
Он отметил, что россияне станут богаче и конкурентноспособнее, используя многообразие мировых знаний.
"И, конечно, наши традиционные ценности, богатство и красота русского языка, языков других народов России, они должны лежать в основе наших разработок. Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надежных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта", - пояснил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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