https://ria.ru/20231124/ii-1911669712.html

Путин: российские модели ИИ должны отражать все богатство мировой культуры

Путин: российские модели ИИ должны отражать все богатство мировой культуры - РИА Новости, 24.11.2023

Путин: российские модели ИИ должны отражать все богатство мировой культуры

Российские механизмы искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, знания всех цивилизаций, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:44

2023-11-24T16:44

2023-11-24T16:44

культура

технологии

новости культуры

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские механизмы искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, знания всех цивилизаций, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наши отечественные модели искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, наследие, знания, мудрость всех цивилизаций", - сказал Путин на пленарном заседании конференции Al Journey. Он отметил, что россияне станут богаче и конкурентноспособнее, используя многообразие мировых знаний. "И, конечно, наши традиционные ценности, богатство и красота русского языка, языков других народов России, они должны лежать в основе наших разработок. Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надежных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта", - пояснил президент РФ.

https://ria.ru/20230125/kultura-1847351577.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, новости культуры, россия, владимир путин