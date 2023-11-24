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Путин предложил обсудить в БРИКС вопрос применения опыта России в сфере ИИ

Путин предложил обсудить в БРИКС вопрос применения опыта России в сфере ИИ - РИА Новости, 24.11.2023

Путин предложил обсудить в БРИКС вопрос применения опыта России в сфере ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить использование российского опыта в сфере искусственного интеллекта в рамках БРИКС в следующем году. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:52

2023-11-24T15:52

2023-11-24T16:12

наука

брикс

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить использование российского опыта в сфере искусственного интеллекта в рамках БРИКС в следующем году."Предлагаю детально обсудить данные вопросы в рамках российского председательства в БРИКС в следующем году", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.Президент отметил, что Россия, как организатор работы этой деятельности в рамках БРИКС, может это сделать, и выразил уверенность в поддержке со стороны коллег.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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брикс, владимир путин, технологии