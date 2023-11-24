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Путин предложил обсудить в БРИКС вопрос применения опыта России в сфере ИИ
Путин предложил обсудить в БРИКС вопрос применения опыта России в сфере ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
Путин предложил обсудить в БРИКС вопрос применения опыта России в сфере ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить использование российского опыта в сфере искусственного интеллекта в рамках БРИКС в следующем году. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:52
2023-11-24T15:52
2023-11-24T16:12
наука
брикс
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить использование российского опыта в сфере искусственного интеллекта в рамках БРИКС в следующем году."Предлагаю детально обсудить данные вопросы в рамках российского председательства в БРИКС в следующем году", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.Президент отметил, что Россия, как организатор работы этой деятельности в рамках БРИКС, может это сделать, и выразил уверенность в поддержке со стороны коллег.
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РИА Новости
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брикс, владимир путин, технологии
Наука, БРИКС, Владимир Путин, Технологии
Путин предложил обсудить в БРИКС вопрос применения опыта России в сфере ИИ
Путин предложил обсудить в рамках БРИКС вопрос применения российского опыта в ИИ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить использование российского опыта в сфере искусственного интеллекта в рамках БРИКС в следующем году.
"Предлагаю детально обсудить данные вопросы в рамках российского председательства в БРИКС в следующем году", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
Президент отметил, что Россия, как организатор работы этой деятельности в рамках БРИКС, может это сделать, и выразил уверенность в поддержке со стороны коллег.