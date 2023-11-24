Путин назвал условие для усиленного финансирования ИИ в России
Путин: допфинансирование развития ИИ возможно при поддержке ведущих компаний
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Готовы подумать о дополнительном финансировании науки и направить дополнительные средства на исследования и разработку в сфере искусственного интеллекта, при условии софинансирования от ведущих компаний РФ, заявил президент России Владимир Путин.
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"Готовы подумать о том, чтобы изменить структуру финансирования науки и направить дополнительные средства на исследования и разработку в сфере применения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей, при условии если наши ведущие компании возьмут на себя обязательства софинансировать такие работы, обеспечить тестирование соответствующих технологий. И главное, на основе полученных результатов создать прорывные продукты, конкурентноспособные по сравнению с ведущими мировыми образцами", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.