https://ria.ru/20231124/ii-1911648764.html

Путин назвал условие для усиленного финансирования ИИ в России

Путин назвал условие для усиленного финансирования ИИ в России - РИА Новости, 24.11.2023

Путин назвал условие для усиленного финансирования ИИ в России

Готовы подумать о дополнительном финансировании науки и направить дополнительные средства на исследования и разработку в сфере искусственного интеллекта, при... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:47

2023-11-24T15:47

2023-11-24T16:06

технологии

ии

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Готовы подумать о дополнительном финансировании науки и направить дополнительные средства на исследования и разработку в сфере искусственного интеллекта, при условии софинансирования от ведущих компаний РФ, заявил президент России Владимир Путин."Готовы подумать о том, чтобы изменить структуру финансирования науки и направить дополнительные средства на исследования и разработку в сфере применения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей, при условии если наши ведущие компании возьмут на себя обязательства софинансировать такие работы, обеспечить тестирование соответствующих технологий. И главное, на основе полученных результатов создать прорывные продукты, конкурентноспособные по сравнению с ведущими мировыми образцами", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.

https://ria.ru/20231124/putin-1911654435.html

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технологии, ии, россия, владимир путин, экономика