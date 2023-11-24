https://ria.ru/20231124/ii-1911506924.html

В России появится международная платформа сервисов и услуг на базе ИИ

В России появится международная платформа сервисов и услуг на базе ИИ - РИА Новости, 24.11.2023

В России появится международная платформа сервисов и услуг на базе ИИ

Международная платформа услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) появится в России, соглашение о сотрудничестве для создания такой площадки... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:17

2023-11-24T10:17

2023-11-24T10:17

экономика

технологии

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

санкт-петербургский университет информационных технологий

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Международная платформа услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) появится в России, соглашение о сотрудничестве для создания такой площадки подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и университет ИТМО, рассказали в фонде. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продвижения международной платформы по предоставлению услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) с использованием "облачных" технологий (Платформа Artificial Intelligence-as-a-Service (AIaaS))", - говорится в сообщении. Там отметили, что платформа AIaaS предоставляет бизнесу доступ к широким возможностям и инструментам ИИ без необходимости наличия собственной инфраструктуры или компетенций в этой сфере. Добавляется, что такое решение уменьшит затраты на внедрение решений на базе ИИ и позволит масштабировать отечественные разработки на международные рынки. "Применение ИИ охватывает большой спектр отраслей российской экономики, включая, помимо IT-сегмента, также образование, здравоохранение, транспорт, торговлю, энергетику и другие. Новые высокотехнологичные продукты и сервисы на основе ИИ все более востребованы не только со стороны лидеров рынка, но и небольших компаний, малого и среднего бизнеса", - добавила гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. РФПИ входит в Альянс по развитию ИИ, объединяющий компании-лидеры в данной сфере, координирует привлечение инвестиций и участвует в других направлениях деятельности альянса.

https://ria.ru/20231123/vypuskniki_vuzov-1911419315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, санкт-петербургский университет информационных технологий