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Каждый человек в ближайшие пять лет получит ИИ-помощника, заявил Греф - РИА Новости, 24.11.2023
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16:33 24.11.2023 (обновлено: 16:39 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/gref-1911666094.html
Каждый человек в ближайшие пять лет получит ИИ-помощника, заявил Греф
Каждый человек в ближайшие пять лет получит ИИ-помощника, заявил Греф - РИА Новости, 24.11.2023
Каждый человек в ближайшие пять лет получит ИИ-помощника, заявил Греф
Каждый человек в ближайшие пять лет получит персонального помощника, основанного на искусственном интеллекте (ИИ), который по способностям превысит ранее... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:33
2023-11-24T16:39
технологии
герман греф
сбербанк россии
ии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Каждый человек в ближайшие пять лет получит персонального помощника, основанного на искусственном интеллекте (ИИ), который по способностям превысит ранее существовавшие технологии, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на пленарном заседании конференции AI Journey. "В ближайшие пять лет все очень сильно изменится. Человечество получит и каждый человек получит свое распоряжение персонального помощника, который по своим способностям превысит все те технологи, которые существовали до сих пор", - заявил Греф, говоря об искусственном интеллекте. "Наша задача, конечно же, вооружить человека знаниями необходимыми и умениями с тем, чтобы извлечь максимум полезности для себя и поставить эту невиданную в истории человечества технологию на службу самому человечеству", - добавил он. Греф отметил, что искусственный интеллект дает человеку "супер-возможности". Так, он может быть полезен в офисной работе, на тяжелых производствах, для врачей, учителей, управленцев, он будет помогать и подсказывать людям, как решать какие-то рутинные задачи из их жизни. Кроме того, глава Сбербанка обозначил сферы, в которых искусственный интеллект обеспечит "самые большие прорывы". Это здравоохранение, образование и построение принципиально новых систем управления.
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технологии, герман греф, сбербанк россии, ии
Технологии, Герман Греф, Сбербанк России, ИИ
Каждый человек в ближайшие пять лет получит ИИ-помощника, заявил Греф

Греф: каждый человек в ближайшие пять лет получит персонального ИИ-помощника

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту AI Journey
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Каждый человек в ближайшие пять лет получит персонального помощника, основанного на искусственном интеллекте (ИИ), который по способностям превысит ранее существовавшие технологии, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на пленарном заседании конференции AI Journey.
«
"В ближайшие пять лет все очень сильно изменится. Человечество получит и каждый человек получит свое распоряжение персонального помощника, который по своим способностям превысит все те технологи, которые существовали до сих пор", - заявил Греф, говоря об искусственном интеллекте.
"Наша задача, конечно же, вооружить человека знаниями необходимыми и умениями с тем, чтобы извлечь максимум полезности для себя и поставить эту невиданную в истории человечества технологию на службу самому человечеству", - добавил он.
Греф отметил, что искусственный интеллект дает человеку "супер-возможности". Так, он может быть полезен в офисной работе, на тяжелых производствах, для врачей, учителей, управленцев, он будет помогать и подсказывать людям, как решать какие-то рутинные задачи из их жизни.
Кроме того, глава Сбербанка обозначил сферы, в которых искусственный интеллект обеспечит "самые большие прорывы". Это здравоохранение, образование и построение принципиально новых систем управления.
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ТехнологииГерман ГрефСбербанк РоссииИИ
 
 
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