https://ria.ru/20231124/gref-1911666094.html

Каждый человек в ближайшие пять лет получит ИИ-помощника, заявил Греф

Каждый человек в ближайшие пять лет получит ИИ-помощника, заявил Греф - РИА Новости, 24.11.2023

Каждый человек в ближайшие пять лет получит ИИ-помощника, заявил Греф

Каждый человек в ближайшие пять лет получит персонального помощника, основанного на искусственном интеллекте (ИИ), который по способностям превысит ранее... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:33

2023-11-24T16:33

2023-11-24T16:39

технологии

герман греф

сбербанк россии

ии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Каждый человек в ближайшие пять лет получит персонального помощника, основанного на искусственном интеллекте (ИИ), который по способностям превысит ранее существовавшие технологии, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на пленарном заседании конференции AI Journey. "В ближайшие пять лет все очень сильно изменится. Человечество получит и каждый человек получит свое распоряжение персонального помощника, который по своим способностям превысит все те технологи, которые существовали до сих пор", - заявил Греф, говоря об искусственном интеллекте. "Наша задача, конечно же, вооружить человека знаниями необходимыми и умениями с тем, чтобы извлечь максимум полезности для себя и поставить эту невиданную в истории человечества технологию на службу самому человечеству", - добавил он. Греф отметил, что искусственный интеллект дает человеку "супер-возможности". Так, он может быть полезен в офисной работе, на тяжелых производствах, для врачей, учителей, управленцев, он будет помогать и подсказывать людям, как решать какие-то рутинные задачи из их жизни. Кроме того, глава Сбербанка обозначил сферы, в которых искусственный интеллект обеспечит "самые большие прорывы". Это здравоохранение, образование и построение принципиально новых систем управления.

https://ria.ru/20231124/putin-1911655686.html

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технологии, герман греф, сбербанк россии, ии