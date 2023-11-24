https://ria.ru/20231124/granitsa-1911469434.html

Финляндия закрывает дополнительно три КПП на границе с Россией

Финляндия закрывает дополнительно три КПП на границе с Россией - РИА Новости, 24.11.2023

Финляндия закрывает дополнительно три КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия людей через пропускные пункты на границе с Россией временно прекращает работу трех КПП на... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T00:22

2023-11-24T00:22

2023-11-24T00:22

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя - РИА Новости. Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия людей через пропускные пункты на границе с Россией временно прекращает работу трех КПП на северо-востоке страны - "Вартиус", "Салла" и "Куусамо", сообщает пограничная охрана Финляндии. Ранее, 18 ноября, были закрыты четыре КПП на юго-востоке страны - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Все семь пунктов закрыты до 23 декабря. "Нелегальный въезд через восточную границу Финляндии значительно увеличился. Нелегальный въезд носит организованный характер, и ситуация также связана с международной преступностью. По этой причине Финляндия ограничивает въезд через восточную границу и закрывает больше пунктов пересечения границы начиная с 24 ноября", - говорится в сообщении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, Песков подчеркнул, что они соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет. Единственным пунктом пересечения границы через сухопутную границу между Финляндией, ЕС и Россией станет "Райа-Йоосеппи - Лотта", финская часть которого работает с понедельника по воскресенье с 10.00 до 14.00. Пограничный переход "Райа-Йоосеппи" был открыт в Финляндии 25 января 1967 года. В первые два года границу разрешалось пересекать только гражданам Финляндии и Советского Союза. Граница была открыта для граждан других стран 1 августа 1969 года, а международным пограничным пунктом он стал 4 сентября 1989 года.

https://ria.ru/20231123/finlyandiya-1911370365.html

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