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Красноярского экс-депутата Гольдмана объявят в международный розыск - РИА Новости, 24.11.2023
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09:22 24.11.2023 (обновлено: 09:32 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/goldman-1911494219.html
Красноярского экс-депутата Гольдмана объявят в международный розыск
Красноярского экс-депутата Гольдмана объявят в международный розыск - РИА Новости, 24.11.2023
Красноярского экс-депутата Гольдмана объявят в международный розыск
МВД намерено объявить в международный розыск фигуранта дела о мошенничестве, бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:22
2023-11-24T09:32
происшествия
красноярский край
красноярск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
роман гольдман
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КРАСНОЯРСК, 24 ноя - РИА Новости. МВД намерено объявить в международный розыск фигуранта дела о мошенничестве, бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана, сообщает региональный главк МВД. В середине ноября сообщалось, что более 100 пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске обратились с жалобами на невыплаты. По последней информации МВД, в региональный главк уже обратились более тысячи пайщиков, а предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Ранее региональный главк МВД заявлял, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств - Гольдмана. В пятницу МВД сообщило, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества. "Главным управлением МВД России по Красноярскому краю готовятся документы для объявления Романа Гольдмана в международный розыск", - говорится в сообщении ведомства. По данным местных СМИ, красноярский кооператив "Агро Вклад" учрежден в 2016 году холдингом Goldman Group бизнесмена Романа Гольдмана. "Московский Комсомолец" в Красноярске сообщал, что Гольдман после закрытия кооператива покинул Россию, отправившись на остров Шри-Ланка, а перед отъездом продал или переоформил имущество примерно на 2 миллиарда рублей. Связаться с представителями Гольдмана РИА Новости пока не удалось. В четверг заксобрание региона досрочно прекратило полномочия депутата Гольдмана. Решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Гольдмана. В начале года он был оштрафован на 90 тысяч рублей по делу о небрежном хранении карабина, ставшего орудием преступления. Следствие сообщало, что оружие похитил рабочий заимки и после ссоры, будучи пьяным, ранил другого рабочего. Раненый обратился за помощью к владельцу соседней заимки. Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина Мосина и смертельно ранил мужчину.
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происшествия, красноярский край, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), роман гольдман
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Роман Гольдман
Красноярского экс-депутата Гольдмана объявят в международный розыск

МВД: экс-депутата красноярского ЗАКС Гольдмана объявят в международный розыск

© Фото : заксобрание Красноярского края Роман Гольдман
Роман Гольдман - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : заксобрание Красноярского края
Роман Гольдман. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 24 ноя - РИА Новости. МВД намерено объявить в международный розыск фигуранта дела о мошенничестве, бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана, сообщает региональный главк МВД.
В середине ноября сообщалось, что более 100 пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске обратились с жалобами на невыплаты. По последней информации МВД, в региональный главк уже обратились более тысячи пайщиков, а предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Ранее региональный главк МВД заявлял, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств - Гольдмана. В пятницу МВД сообщило, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества.
«
"Главным управлением МВД России по Красноярскому краю готовятся документы для объявления Романа Гольдмана в международный розыск", - говорится в сообщении ведомства.
По данным местных СМИ, красноярский кооператив "Агро Вклад" учрежден в 2016 году холдингом Goldman Group бизнесмена Романа Гольдмана. "Московский Комсомолец" в Красноярске сообщал, что Гольдман после закрытия кооператива покинул Россию, отправившись на остров Шри-Ланка, а перед отъездом продал или переоформил имущество примерно на 2 миллиарда рублей. Связаться с представителями Гольдмана РИА Новости пока не удалось.
В четверг заксобрание региона досрочно прекратило полномочия депутата Гольдмана. Решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Гольдмана. В начале года он был оштрафован на 90 тысяч рублей по делу о небрежном хранении карабина, ставшего орудием преступления. Следствие сообщало, что оружие похитил рабочий заимки и после ссоры, будучи пьяным, ранил другого рабочего. Раненый обратился за помощью к владельцу соседней заимки. Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина Мосина и смертельно ранил мужчину.
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ПроисшествияКрасноярский крайКрасноярскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Роман Гольдман
 
 
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