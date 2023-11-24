https://ria.ru/20231124/goldman-1911494219.html

Красноярского экс-депутата Гольдмана объявят в международный розыск

Красноярского экс-депутата Гольдмана объявят в международный розыск - РИА Новости, 24.11.2023

Красноярского экс-депутата Гольдмана объявят в международный розыск

МВД намерено объявить в международный розыск фигуранта дела о мошенничестве, бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:22

2023-11-24T09:22

2023-11-24T09:32

происшествия

красноярский край

красноярск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

роман гольдман

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КРАСНОЯРСК, 24 ноя - РИА Новости. МВД намерено объявить в международный розыск фигуранта дела о мошенничестве, бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана, сообщает региональный главк МВД. В середине ноября сообщалось, что более 100 пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" в Красноярске обратились с жалобами на невыплаты. По последней информации МВД, в региональный главк уже обратились более тысячи пайщиков, а предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Ранее региональный главк МВД заявлял, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств - Гольдмана. В пятницу МВД сообщило, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества. "Главным управлением МВД России по Красноярскому краю готовятся документы для объявления Романа Гольдмана в международный розыск", - говорится в сообщении ведомства. По данным местных СМИ, красноярский кооператив "Агро Вклад" учрежден в 2016 году холдингом Goldman Group бизнесмена Романа Гольдмана. "Московский Комсомолец" в Красноярске сообщал, что Гольдман после закрытия кооператива покинул Россию, отправившись на остров Шри-Ланка, а перед отъездом продал или переоформил имущество примерно на 2 миллиарда рублей. Связаться с представителями Гольдмана РИА Новости пока не удалось. В четверг заксобрание региона досрочно прекратило полномочия депутата Гольдмана. Решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Гольдмана. В начале года он был оштрафован на 90 тысяч рублей по делу о небрежном хранении карабина, ставшего орудием преступления. Следствие сообщало, что оружие похитил рабочий заимки и после ссоры, будучи пьяным, ранил другого рабочего. Раненый обратился за помощью к владельцу соседней заимки. Стрелявший также прибежал к дому, где укрылся его оппонент, и пытался проникнуть в дом. Тогда хозяин выстрелил в дверь из незаконно хранящегося у него карабина Мосина и смертельно ранил мужчину.

https://ria.ru/20231101/belousov-1906684940.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), роман гольдман