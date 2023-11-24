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Рогов призвал Шольца вывести немецкие войска с территории ГДР - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 24.11.2023 (обновлено: 14:26 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/germaniya-1911592472.html
Рогов призвал Шольца вывести немецкие войска с территории ГДР
Рогов призвал Шольца вывести немецкие войска с территории ГДР - РИА Новости, 24.11.2023
Рогов призвал Шольца вывести немецкие войска с территории ГДР
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:19
2023-11-24T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир рогов
германия
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц не имеет никакого права ставить России ультиматумы, и призвал того для начала вывести немецкие войска из восточной Германии. Ранее Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине и вывести войска с ее территории. "Если Шольц требует вывести российские войска из российских регионов, которые вошли в состав России после проведения законных референдумов, то нам надо поднимать вопрос о выводе оккупационных войск ФРГ с территории ГДР, исторически известной как восточная Германия", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Шольц заигрался в большую политику, потерял реальность и своей русофобией и агрессией движется к неминуемой политической гибели. "Во-первых, у Шольца нет никакого права что-либо требовать от России, тем более учитывая, как он активно снабжает украинских нацистов летальным оружием и не скрывают свою неприязнь и ненависть к русским", - подчеркнул Рогов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231123/vybor-1911213372.html
https://ria.ru/20231024/germaniya-1904788521.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир рогов, германия, олаф шольц, германская демократическая республика (гдр), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Рогов, Германия, Олаф Шольц, Германская Демократическая Республика (ГДР), Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов призвал Шольца вывести немецкие войска с территории ГДР

Рогов: в ответ на требования Шольца стоит поднять вопрос о деоккупации ГДР

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкЖители ГДР ломают Берлинскую стену.
Жители ГДР ломают Берлинскую стену. - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Жители ГДР ломают Берлинскую стену.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц не имеет никакого права ставить России ультиматумы, и призвал того для начала вывести немецкие войска из восточной Германии.
Ранее Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине и вывести войска с ее территории.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Германии придется сделать трудный выбор из-за Украины, пишет WSJ
Вчера, 01:57
"Если Шольц требует вывести российские войска из российских регионов, которые вошли в состав России после проведения законных референдумов, то нам надо поднимать вопрос о выводе оккупационных войск ФРГ с территории ГДР, исторически известной как восточная Германия", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Шольц заигрался в большую политику, потерял реальность и своей русофобией и агрессией движется к неминуемой политической гибели. "Во-первых, у Шольца нет никакого права что-либо требовать от России, тем более учитывая, как он активно снабжает украинских нацистов летальным оружием и не скрывают свою неприязнь и ненависть к русским", - подчеркнул Рогов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Сара Вагенкнехт на пресс-конференции с заявлением о создании собственной партии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
"Московская Сара" нанесла смертельный удар Шольцу
24 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир РоговГерманияОлаф ШольцГерманская Демократическая Республика (ГДР)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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