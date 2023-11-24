https://ria.ru/20231124/germaniya-1911592472.html

Рогов призвал Шольца вывести немецкие войска с территории ГДР

Рогов призвал Шольца вывести немецкие войска с территории ГДР - РИА Новости, 24.11.2023

Рогов призвал Шольца вывести немецкие войска с территории ГДР

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:19

2023-11-24T14:19

2023-11-24T14:26

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц не имеет никакого права ставить России ультиматумы, и призвал того для начала вывести немецкие войска из восточной Германии. Ранее Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине и вывести войска с ее территории. "Если Шольц требует вывести российские войска из российских регионов, которые вошли в состав России после проведения законных референдумов, то нам надо поднимать вопрос о выводе оккупационных войск ФРГ с территории ГДР, исторически известной как восточная Германия", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Шольц заигрался в большую политику, потерял реальность и своей русофобией и агрессией движется к неминуемой политической гибели. "Во-первых, у Шольца нет никакого права что-либо требовать от России, тем более учитывая, как он активно снабжает украинских нацистов летальным оружием и не скрывают свою неприязнь и ненависть к русским", - подчеркнул Рогов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231123/vybor-1911213372.html

https://ria.ru/20231024/germaniya-1904788521.html

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Кирилл Волков

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