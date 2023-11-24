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Дерипаска предрек Германии выход на паперть - РИА Новости, 24.11.2023
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09:47 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/germaniya-1911498692.html
Дерипаска предрек Германии выход на паперть
Дерипаска предрек Германии выход на паперть - РИА Новости, 24.11.2023
Дерипаска предрек Германии выход на паперть
Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предрек Германии выход на паперть: по его мнению, скачок затрат на электроэнергию и... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:47
2023-11-24T09:47
экономика
олег дерипаска
германия
европа
реакция на санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предрек Германии выход на паперть: по его мнению, скачок затрат на электроэнергию и газ, дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра не доведут. "Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой, и дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра точно не доведут", - написал Дерипаска. В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. Власти Германии выделят пакет помощи стоимостью до 12 миллиардов евро в 2024 году, чтобы снизить тарифы на электроэнергию для энергоемких производств страны, об этом в начале ноября сообщила пресс-служба немецкого правительства.
https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html
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экономика, олег дерипаска, германия, европа, реакция на санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Олег Дерипаска, Германия, Европа, Реакция на санкции, Санкции в отношении России
Дерипаска предрек Германии выход на паперть

Дерпиаска: скачок цен на энергоносители ставит экономику Германии на паперть

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале предрек Германии выход на паперть: по его мнению, скачок затрат на электроэнергию и газ, дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра не доведут.
«
"Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой, и дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра точно не доведут", - написал Дерипаска.
В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей.
Власти Германии выделят пакет помощи стоимостью до 12 миллиардов евро в 2024 году, чтобы снизить тарифы на электроэнергию для энергоемких производств страны, об этом в начале ноября сообщила пресс-служба немецкого правительства.
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ЭкономикаОлег ДерипаскаГерманияЕвропаРеакция на санкцииСанкции в отношении России
 
 
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