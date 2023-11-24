https://ria.ru/20231124/genprokuratura-1911530999.html

ГП подала иск на 9,9 миллиарда рублей по делу пензенского экс-губернатора

ГП подала иск на 9,9 миллиарда рублей по делу пензенского экс-губернатора - РИА Новости, 24.11.2023

ГП подала иск на 9,9 миллиарда рублей по делу пензенского экс-губернатора

Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием взыскать с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы фармкомпании... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:41

2023-11-24T11:41

2023-11-24T11:42

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следственный комитет россии (ск рф)

матросская тишина

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием взыскать с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы фармкомпании "Биотэк" Бориса Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм 9,9 миллиарда рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. "Генеральной прокуратурой направлен иск об обращении в доход РФ солидарно со Шпигеля Б.И., Шпигель Е.Г., Колоскова А.А., Белозерцева И.А… 9,9 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в иске в качестве ответчиков также заявлены компании группы "Биотэк". В надзорном ведомстве посчитали, что данная сумма была заработана в результате коррупционных преступлений, а потому должна быть обращена в доход государства. Иск направлен в Октябрьский районный суд Пензы. Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров "Биотэк" Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей. Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете. Судебный процесс начался в марте, заседания проходят в СИЗО "Матросская тишина" из-за слабого здоровья Шпигеля.

https://ria.ru/20231122/arashukov-1910977113.html

https://ria.ru/20231122/abyzov-1911048400.html

https://ria.ru/20221109/osago-1830230554.html

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