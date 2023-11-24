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ГП подала иск на 9,9 миллиарда рублей по делу пензенского экс-губернатора - РИА Новости, 24.11.2023
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11:41 24.11.2023 (обновлено: 11:42 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/genprokuratura-1911530999.html
ГП подала иск на 9,9 миллиарда рублей по делу пензенского экс-губернатора
ГП подала иск на 9,9 миллиарда рублей по делу пензенского экс-губернатора - РИА Новости, 24.11.2023
ГП подала иск на 9,9 миллиарда рублей по делу пензенского экс-губернатора
Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием взыскать с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы фармкомпании... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:41
2023-11-24T11:42
происшествия
россия
пензенская область
пенза
борис шпигель
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
матросская тишина
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием взыскать с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы фармкомпании "Биотэк" Бориса Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм 9,9 миллиарда рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. "Генеральной прокуратурой направлен иск об обращении в доход РФ солидарно со Шпигеля Б.И., Шпигель Е.Г., Колоскова А.А., Белозерцева И.А… 9,9 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в иске в качестве ответчиков также заявлены компании группы "Биотэк". В надзорном ведомстве посчитали, что данная сумма была заработана в результате коррупционных преступлений, а потому должна быть обращена в доход государства. Иск направлен в Октябрьский районный суд Пензы. Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров "Биотэк" Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей. Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете. Судебный процесс начался в марте, заседания проходят в СИЗО "Матросская тишина" из-за слабого здоровья Шпигеля.
https://ria.ru/20231122/arashukov-1910977113.html
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происшествия, россия, пензенская область, пенза, борис шпигель, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, жкх
Происшествия, Россия, Пензенская область, Пенза, Борис Шпигель, Иван Белозерцев, Следственный комитет России (СК РФ), Матросская тишина, ЖКХ
ГП подала иск на 9,9 миллиарда рублей по делу пензенского экс-губернатора

ГП подала иск на 9,9 миллиарда рублей по делу экс-губернатора Белозерцева

© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием взыскать с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы фармкомпании "Биотэк" Бориса Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм 9,9 миллиарда рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.
«
"Генеральной прокуратурой направлен иск об обращении в доход РФ солидарно со Шпигеля Б.И., Шпигель Е.Г., Колоскова А.А., Белозерцева И.А… 9,9 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в иске в качестве ответчиков также заявлены компании группы "Биотэк".
В надзорном ведомстве посчитали, что данная сумма была заработана в результате коррупционных преступлений, а потому должна быть обращена в доход государства.
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Иск направлен в Октябрьский районный суд Пензы.
Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель совета директоров "Биотэк" Шпигель, его супруга Евгения и гендиректор компании "Фармация" Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков – в посредничестве. Все фигуранты содержатся под стражей.
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Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса.
По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.
Судебный процесс начался в марте, заседания проходят в СИЗО "Матросская тишина" из-за слабого здоровья Шпигеля.
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