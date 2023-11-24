https://ria.ru/20231124/gaza-1911578662.html

СМИ: Би-би-си обвинили в двойных стандартах при освещении ситуации в Газе

СМИ: Би-би-си обвинили в двойных стандартах при освещении ситуации в Газе - РИА Новости, 24.11.2023

СМИ: Би-би-си обвинили в двойных стандартах при освещении ситуации в Газе

Журналисты британской телерадиокорпорации Би-би-си обвинили ее в предвзятости и двойных стандартах при освещении эскалации палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:45

2023-11-24T13:45

2023-11-24T13:45

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Журналисты британской телерадиокорпорации Би-би-си обвинили ее в предвзятости и двойных стандартах при освещении эскалации палестино-израильского конфликта, заявив, что больше внимания уделяется жертвам среди израильтян, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на сотрудников этой компании; сама Би-би-си все обвинения отвергают. "Би-би-си не удалось рассказать эту историю достоверно из-за упущений и отсутствия критического подхода к заявлениям Израиля, поэтому компании не удалось помочь общественности осознать происходящие в секторе Газа нарушения прав человека", - цитирует катарский телеканал письмо, полученное от восьми журналистов из Британии, работающих в Би-Би-Си. Указывается, что они пожелали остаться анонимными. Журналисты рассказали, что в Би-би-си слова "резня" и "зверство" могут быть использованы только в материалах, касающихся действий палестинского движения ХАМАС, что, по их мнению, создает видимость, будто бы группировка - единственный источник насилия в регионе. Кроме того, журналисты считают, что нападение ХАМАС на Израиль не оправдывает убийства тысяч гражданских в секторе Газа и Би-би-си также не имеет права оправдывать это. В письме подчеркивается, что британская компания часто освещает лишения и потери израильских семей, и почти никогда - палестинских. В то же время журналисты признают, что несколько частных примеров освещения историй палестинцев имели место. Пресс-секретарь Би-би-си отверг все обвинения и подчеркнул, что компания остается одной из немногих, чьи журналисты находятся в секторе Газа и имеют возможность освещать происходящее в регионе. По его словам, компания рассказывала множество историй палестинцев, а также передавала свидетельства из первых рук гражданских, врачей и сотрудников гуманитарных организаций в Газе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, би-би-си, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году