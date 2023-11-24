https://ria.ru/20231124/fts-1911534498.html
В ФТС ответили на сообщения о проблемах с ввозом грузов из Южной Осетией
В ФТС ответили на сообщения о проблемах с ввозом грузов из Южной Осетией - РИА Новости, 24.11.2023
В ФТС ответили на сообщения о проблемах с ввозом грузов из Южной Осетией
Таможенный пост "Нижний Зарамаг" на границе с Южной Осетией работает в штатном режиме, появившаяся в сети информация о проблемах с оформлением грузов не... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:54
2023-11-24T11:54
2023-11-24T11:54
южная осетия
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
алан гаглоев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Таможенный пост "Нижний Зарамаг" на границе с Южной Осетией работает в штатном режиме, появившаяся в сети информация о проблемах с оформлением грузов не соответствует действительности, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале. "Таможенный пост "Нижний Зарамаг" работает в штатном режиме. Среднесуточная пропускная способность МАПП "Нижний Зарамаг" на границе с Южной Осетией остается неизменной", - сообщают таможенники, добавляя, что за последние сутки оформлено 73 грузовых и 1107 легковых автомобилей, что соответствует среднедневному товаропотоку. При этом за последнюю неделю таможенники выявили несколько случаев недекларирования товаров, заявление недостоверных сведений и уклонение от уплаты таможенных платежей, что "наносит прямой ущерб экономике РФ". "В отношении нарушителя были проведены досмотры и возбуждены дела об административных правонарушениях", - добавляется в сообщении. "Северо-Кавказское таможенное управление опровергает появившуюся в сети информацию о давлении ведомства на предпринимателей", - обращают внимание в ФТС. Накануне президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с советником-посланником посольства РФ в Южной Осетии Александром Журовым и представителем таможенной службы РФ в Южной Осетии Алексеем Поповым сообщил о проблеме с приостановкой оформления грузов, ввозимых в республику из РФ на пункте пропуска "Нижний Зарамаг". Президент указал на необходимость немедленного реагирования для ее решения. Представитель ФТС сообщил, что вопросы южноосетинской стороны будут доведены до руководства ФТС России.
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южная осетия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), алан гаглоев
Южная Осетия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Алан Гаглоев
В ФТС ответили на сообщения о проблемах с ввозом грузов из Южной Осетией
ФТС опроверг данные о проблемах с оформлением грузов на границе с Южной Осетией
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Таможенный пост "Нижний Зарамаг" на границе с Южной Осетией работает в штатном режиме, появившаяся в сети информация о проблемах с оформлением грузов не соответствует действительности, сообщила Федеральная таможенная служба
(ФТС) России в своем Telegram-канале.
«
"Таможенный пост "Нижний Зарамаг" работает в штатном режиме. Среднесуточная пропускная способность МАПП "Нижний Зарамаг" на границе с Южной Осетией остается неизменной", - сообщают таможенники, добавляя, что за последние сутки оформлено 73 грузовых и 1107 легковых автомобилей, что соответствует среднедневному товаропотоку.
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При этом за последнюю неделю таможенники выявили несколько случаев недекларирования товаров, заявление недостоверных сведений и уклонение от уплаты таможенных платежей, что "наносит прямой ущерб экономике РФ". "В отношении нарушителя были проведены досмотры и возбуждены дела об административных правонарушениях", - добавляется в сообщении.
"Северо-Кавказское таможенное управление опровергает появившуюся в сети информацию о давлении ведомства на предпринимателей", - обращают внимание в ФТС.
Накануне президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с советником-посланником посольства РФ в Южной Осетии Александром Журовым и представителем таможенной службы РФ в Южной Осетии Алексеем Поповым сообщил о проблеме с приостановкой оформления грузов, ввозимых в республику из РФ на пункте пропуска "Нижний Зарамаг".
Президент указал на необходимость немедленного реагирования для ее решения. Представитель ФТС сообщил, что вопросы южноосетинской стороны будут доведены до руководства ФТС России.