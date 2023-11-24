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В ФТС ответили на сообщения о проблемах с ввозом грузов из Южной Осетией - РИА Новости, 24.11.2023
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11:54 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/fts-1911534498.html
В ФТС ответили на сообщения о проблемах с ввозом грузов из Южной Осетией
В ФТС ответили на сообщения о проблемах с ввозом грузов из Южной Осетией - РИА Новости, 24.11.2023
В ФТС ответили на сообщения о проблемах с ввозом грузов из Южной Осетией
Таможенный пост "Нижний Зарамаг" на границе с Южной Осетией работает в штатном режиме, появившаяся в сети информация о проблемах с оформлением грузов не... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:54
2023-11-24T11:54
южная осетия
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
алан гаглоев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Таможенный пост "Нижний Зарамаг" на границе с Южной Осетией работает в штатном режиме, появившаяся в сети информация о проблемах с оформлением грузов не соответствует действительности, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале. "Таможенный пост "Нижний Зарамаг" работает в штатном режиме. Среднесуточная пропускная способность МАПП "Нижний Зарамаг" на границе с Южной Осетией остается неизменной", - сообщают таможенники, добавляя, что за последние сутки оформлено 73 грузовых и 1107 легковых автомобилей, что соответствует среднедневному товаропотоку. При этом за последнюю неделю таможенники выявили несколько случаев недекларирования товаров, заявление недостоверных сведений и уклонение от уплаты таможенных платежей, что "наносит прямой ущерб экономике РФ". "В отношении нарушителя были проведены досмотры и возбуждены дела об административных правонарушениях", - добавляется в сообщении. "Северо-Кавказское таможенное управление опровергает появившуюся в сети информацию о давлении ведомства на предпринимателей", - обращают внимание в ФТС. Накануне президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с советником-посланником посольства РФ в Южной Осетии Александром Журовым и представителем таможенной службы РФ в Южной Осетии Алексеем Поповым сообщил о проблеме с приостановкой оформления грузов, ввозимых в республику из РФ на пункте пропуска "Нижний Зарамаг". Президент указал на необходимость немедленного реагирования для ее решения. Представитель ФТС сообщил, что вопросы южноосетинской стороны будут доведены до руководства ФТС России.
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южная осетия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), алан гаглоев
Южная Осетия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Алан Гаглоев
В ФТС ответили на сообщения о проблемах с ввозом грузов из Южной Осетией

ФТС опроверг данные о проблемах с оформлением грузов на границе с Южной Осетией

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной таможенной службы на Новозаводской улице
Здание Федеральной таможенной службы на Новозаводской улице - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Федеральной таможенной службы на Новозаводской улице. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Таможенный пост "Нижний Зарамаг" на границе с Южной Осетией работает в штатном режиме, появившаяся в сети информация о проблемах с оформлением грузов не соответствует действительности, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.
«
"Таможенный пост "Нижний Зарамаг" работает в штатном режиме. Среднесуточная пропускная способность МАПП "Нижний Зарамаг" на границе с Южной Осетией остается неизменной", - сообщают таможенники, добавляя, что за последние сутки оформлено 73 грузовых и 1107 легковых автомобилей, что соответствует среднедневному товаропотоку.
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При этом за последнюю неделю таможенники выявили несколько случаев недекларирования товаров, заявление недостоверных сведений и уклонение от уплаты таможенных платежей, что "наносит прямой ущерб экономике РФ". "В отношении нарушителя были проведены досмотры и возбуждены дела об административных правонарушениях", - добавляется в сообщении.
"Северо-Кавказское таможенное управление опровергает появившуюся в сети информацию о давлении ведомства на предпринимателей", - обращают внимание в ФТС.
Накануне президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с советником-посланником посольства РФ в Южной Осетии Александром Журовым и представителем таможенной службы РФ в Южной Осетии Алексеем Поповым сообщил о проблеме с приостановкой оформления грузов, ввозимых в республику из РФ на пункте пропуска "Нижний Зарамаг".
Президент указал на необходимость немедленного реагирования для ее решения. Представитель ФТС сообщил, что вопросы южноосетинской стороны будут доведены до руководства ФТС России.
 
Южная ОсетияРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Алан Гаглоев
 
 
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