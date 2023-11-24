https://ria.ru/20231124/fotolovushka-1911476898.html

В Приморье на фотоловушку попал "семейный чат" амурских тигров

В Приморье на фотоловушку попал "семейный чат" амурских тигров - РИА Новости, 24.11.2023

В Приморье на фотоловушку попал "семейный чат" амурских тигров

Общение самки краснокнижного амурского тигра и ее выросших детей с помощью запаховых меток попало на фотоловушку в национальном парке "Земля леопарда" в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T04:02

2023-11-24T04:02

2023-11-24T09:33

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Общение самки краснокнижного амурского тигра и ее выросших детей с помощью запаховых меток попало на фотоловушку в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение. "Центром притяжения" для хищников стало так называемое маркировочное дерево, которое животные используют для общения друг с другом, оставляя на коре запаховые и визуальные метки. Специалисты определили, что общительными кошками оказались мама и два ее выросших детеныша, которые перед тем, как отправиться в самостоятельную жизнь, все еще держатся на материнском участке", — говорится в сообщении.Сначала к дереву пришла молодая самка под номером T 107F и, понюхав его, отправилась дальше. Через несколько дней у дерева появилась ее мама T 28F, которая "считала" всю информацию о дочери. Через два дня молодая кошка вернулась и оставила на дереве свои запаховые и когтевые отметки, терлась о ствол.Ученые отмечают, что через некоторое время к дереву пришел ее брат T 105M. Исследовав метки родственников, он продемонстрировал флемен — похожую на улыбку гримасу. Это делается, чтобы уловить феромоны соседей по лесу. После зверь вновь обнюхал дерево и удалился."У самки T 28F в данном выводке было четыре тигренка, двое из которых покинули материнский участок чуть раньше, чем их сиблинги (братья и сестры. — Прим. ред.). Такие крупные выводки — большая редкость для амурского тигра в дикой природе, и тем приятнее, что все четверо достигли возраста самостоятельности, что свидетельствует о том, что популяция краснокнижного хищника на "Земле леопарда" находится в хорошем состоянии", — приводится комментарий старшего научного сотрудника ФГБУ "Земля леопарда" Дины Матюхиной.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, всего в стране находятся порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20231122/medvedi-1910988796.html

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россия, хабаровский край, амурская область, фгбу "земля леопарда", общество