https://ria.ru/20231124/finansirovanie-1911754447.html
На Кубани выделили 45 миллионов на оплату детсада для детей участников СВО
На Кубани выделили 45 миллионов на оплату детсада для детей участников СВО - РИА Новости, 24.11.2023
На Кубани выделили 45 миллионов на оплату детсада для детей участников СВО
Власти Краснодарского края направили 45 миллионов рублей на оплату детских садов для детей участников спецоперации в 2023 году, сообщили в пресс-службе краевой... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T23:12
2023-11-24T23:12
2023-11-24T23:12
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Власти Краснодарского края направили 45 миллионов рублей на оплату детских садов для детей участников спецоперации в 2023 году, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В бюджете края предусмотрели средства на оплату детского сада детям участников спецоперации. На сегодняшний день эта льгота уже действует во всех муниципалитетах. Мера поддержки касается нескольких тысяч родителей. Для этих целей в 2022 году выделили около 10 миллионов рублей, в 2023 – еще 45 миллионов рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на слова губернатора региона Вениамина Кондратьева. Отмечается, что всего за два года из краевого бюджета на единовременные выплаты участникам СВО и их семьям, а также закупку техники для воинских формирований направили уже более 5 миллиардов рублей. С 1 сентября в регионе увеличили единовременную выплату добровольцам и контрактникам до 200 тысяч рублей. Кроме того, к Новому году по 20 тысяч рублей получит каждый ребенок участников СВО. Предусмотрена и компенсация расходов на газификацию домов, а также выплата в 100 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение в здравницах.
https://ria.ru/20231123/sbor-1911384186.html
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
На Кубани выделили 45 миллионов на оплату детсада для детей участников СВО
На Кубани выделили 45 миллионов на оплату детсада для детей участников СВО
КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости.
Власти Краснодарского края направили 45 миллионов рублей на оплату детских садов для детей участников спецоперации в 2023 году, сообщили в пресс-службе
краевой администрации.
"В бюджете края предусмотрели средства на оплату детского сада детям участников спецоперации. На сегодняшний день эта льгота уже действует во всех муниципалитетах. Мера поддержки касается нескольких тысяч родителей. Для этих целей в 2022 году выделили около 10 миллионов рублей, в 2023 – еще 45 миллионов рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.
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Отмечается, что всего за два года из краевого бюджета на единовременные выплаты участникам СВО и их семьям, а также закупку техники для воинских формирований направили уже более 5 миллиардов рублей. С 1 сентября в регионе увеличили единовременную выплату добровольцам и контрактникам до 200 тысяч рублей.
Кроме того, к Новому году по 20 тысяч рублей получит каждый ребенок участников СВО. Предусмотрена и компенсация расходов на газификацию домов, а также выплата в 100 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение в здравницах.
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