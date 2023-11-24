https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html

Эксперт оценил вариант вступления Грузии и Молдавии в ЕС "по частям"

Эксперт оценил вариант вступления Грузии и Молдавии в ЕС "по частям" - РИА Новости, 24.11.2023

Эксперт оценил вариант вступления Грузии и Молдавии в ЕС "по частям"

Вступление Грузии и Молдавии в Евросоюз без Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья - маловероятный вариант, поскольку главное правило ЕС состоит в том, чтобы... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:14

2023-11-24T11:14

2023-11-24T11:14

грузия

евросоюз

молдавия

южная осетия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вступление Грузии и Молдавии в Евросоюз без Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья - маловероятный вариант, поскольку главное правило ЕС состоит в том, чтобы принимать в свой состав страны без территориальных конфликтов, такое мнение выразил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Ранее пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил "Известиям", что ЕС рассматривает возможность принять Молдавию и Грузию в свой состав без Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. "Конечно, такая опция чисто теоретически существует, но главное правило - в ЕС принимают страны, у которых нет территориальных претензий, нет территориальных конфликтов. На данный момент, как мы знаем, (для Грузии) есть проблема Абхазии и Южной Осетии. Для Молдавии есть проблема Приднестровья", - сказал Топорнин в комментарии РИА Новости. При этом он предположил, что вряд ли территориальные вопросы удастся легко решить, из-за чего это станет непреодолимой преградой на пути в Евросоюз. Для того, чтобы путь в ЕС был открыт, считает эксперт, Грузия и Молдавия могли бы принять политические решения, пойдя на отказ от территориальных вопросов. "Но сложно представить, что Грузия откажется от Южной Осетии и Абхазии, а Молдавия - от Приднестровья. Но можно предположить и другую ситуацию. Например, Приднестровью могут предложить новую формулу государственного устройства - типа конфедерации. Если взаимоотношения будут урегулированы, то и Приднестровье может стать частью Евросоюза", - отметил эксперт. По его словам, такие варианты не стоит сбрасывать со счетов, потому что процесс вступления Грузии и Молдавии может занять длительное время и не одно десятилетие, за которые может многое поменяться: например, неподконтрольные территории согласятся вернуться в юрисдикцию. При этом он считает невозможным присоединение Молдавии и Грузии к ЕС по частям: сначала они, а потом неподконтрольные им территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых и непризнанных образований.

https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911518732.html

https://radiosputnik.ru/20231119/orban-1910367572.html

https://ria.ru/20231122/moldavia-1911183942.html

грузия

молдавия

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, евросоюз, молдавия, южная осетия, политика