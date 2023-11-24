https://ria.ru/20231124/elektromobili-1911618851.html

Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС, заявил Оверчук

Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 24.11.2023

Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС, заявил Оверчук

Россия в ближайшем будущем сможет обеспечить спрос на электромобили в странах ЕАЭС, такое производство будет широко распространено и в других странах союза,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:55

2023-11-24T14:55

2023-11-24T14:55

выставка-форум "россия"

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

алексей оверчук

экономика

авто

в мире

казахстан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694636_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_dba08a3d36afb05a67f2e21f48eb25cd.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Россия в ближайшем будущем сможет обеспечить спрос на электромобили в странах ЕАЭС, такое производство будет широко распространено и в других странах союза, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук. "Мы считаем, что в самом ближайшем будущем сможем удовлетворить спрос на электромобили за счет собственного производства. Хочу сказать, что здесь (на выставке, - ред.) представлены электромобили российские, в Казахстане тоже начинает развиваться это производство, думаю, что оно широко будет распространено", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, могут ли российские электромобили в скором времени появиться на дорогах стран ЕАЭС. В пятницу вице-премьер РФ вместе с коллегами по Совету ЕЭК осмотрел выставку российских электромобилей на ВДНХ. "На одном одном из наших недавних заседаний Совета ЕЭК наши коллеги по ЕАЭС подняли вопрос о продлении нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей на территорию ЕАЭС. В результате мы сейчас месяц назад приняли решение о продлении ее еще на два года. Но вместе с тем мы решили показать коллегам те возможности, которые сегодня развиваются в секторе производства электромобилей в России", - сообщил он. Оверчук предположил, что, когда через два года ЕЭК вновь вернется к этому вопросу, "вполне возможно, что обнуление пошлины мы продлевать не будем". В пятницу на ВДНХ в Москве в кулуарах выставки-форума "Россия" прошло очередное заседание совета Евразийской экономической комиссии, которое провел председатель Совета ЕЭК, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. По его словам, участники встречи выразили искренний интерес к экспозиции выставки "Россия" и осмотрели павильоны российских регионов. В заседании приняли участие члены Совета ЕЭК: вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян; заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко; заместитель перемьер-Министра Республики Казахстан Серик Жумангарин; первый заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской республики Адылбек Касымалиев; председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

https://ria.ru/20230519/atom-1872799672.html

https://ria.ru/20231123/moskvich-1911218491.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, алексей оверчук, экономика, авто, в мире, казахстан