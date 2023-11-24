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Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 24.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
14:55 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/elektromobili-1911618851.html
Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС, заявил Оверчук
Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 24.11.2023
Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС, заявил Оверчук
Россия в ближайшем будущем сможет обеспечить спрос на электромобили в странах ЕАЭС, такое производство будет широко распространено и в других странах союза,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:55
2023-11-24T14:55
выставка-форум "россия"
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
алексей оверчук
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Россия в ближайшем будущем сможет обеспечить спрос на электромобили в странах ЕАЭС, такое производство будет широко распространено и в других странах союза, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук. "Мы считаем, что в самом ближайшем будущем сможем удовлетворить спрос на электромобили за счет собственного производства. Хочу сказать, что здесь (на выставке, - ред.) представлены электромобили российские, в Казахстане тоже начинает развиваться это производство, думаю, что оно широко будет распространено", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, могут ли российские электромобили в скором времени появиться на дорогах стран ЕАЭС. В пятницу вице-премьер РФ вместе с коллегами по Совету ЕЭК осмотрел выставку российских электромобилей на ВДНХ. "На одном одном из наших недавних заседаний Совета ЕЭК наши коллеги по ЕАЭС подняли вопрос о продлении нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей на территорию ЕАЭС. В результате мы сейчас месяц назад приняли решение о продлении ее еще на два года. Но вместе с тем мы решили показать коллегам те возможности, которые сегодня развиваются в секторе производства электромобилей в России", - сообщил он. Оверчук предположил, что, когда через два года ЕЭК вновь вернется к этому вопросу, "вполне возможно, что обнуление пошлины мы продлевать не будем". В пятницу на ВДНХ в Москве в кулуарах выставки-форума "Россия" прошло очередное заседание совета Евразийской экономической комиссии, которое провел председатель Совета ЕЭК, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. По его словам, участники встречи выразили искренний интерес к экспозиции выставки "Россия" и осмотрели павильоны российских регионов. В заседании приняли участие члены Совета ЕЭК: вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян; заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко; заместитель перемьер-Министра Республики Казахстан Серик Жумангарин; первый заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской республики Адылбек Касымалиев; председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
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евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, алексей оверчук, экономика, авто, в мире, казахстан
Выставка-форум "Россия", Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз, Алексей Оверчук, Экономика, Авто, В мире, Казахстан
Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС, заявил Оверчук

Оверчук: Россия сможет удовлетворить спрос на электромобили в странах ЕАЭС

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Россия в ближайшем будущем сможет обеспечить спрос на электромобили в странах ЕАЭС, такое производство будет широко распространено и в других странах союза, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук.
"Мы считаем, что в самом ближайшем будущем сможем удовлетворить спрос на электромобили за счет собственного производства. Хочу сказать, что здесь (на выставке, - ред.) представлены электромобили российские, в Казахстане тоже начинает развиваться это производство, думаю, что оно широко будет распространено", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, могут ли российские электромобили в скором времени появиться на дорогах стран ЕАЭС.
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19 мая, 05:46
В пятницу вице-премьер РФ вместе с коллегами по Совету ЕЭК осмотрел выставку российских электромобилей на ВДНХ.
«
"На одном одном из наших недавних заседаний Совета ЕЭК наши коллеги по ЕАЭС подняли вопрос о продлении нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей на территорию ЕАЭС. В результате мы сейчас месяц назад приняли решение о продлении ее еще на два года. Но вместе с тем мы решили показать коллегам те возможности, которые сегодня развиваются в секторе производства электромобилей в России", - сообщил он.
Оверчук предположил, что, когда через два года ЕЭК вновь вернется к этому вопросу, "вполне возможно, что обнуление пошлины мы продлевать не будем".
В пятницу на ВДНХ в Москве в кулуарах выставки-форума "Россия" прошло очередное заседание совета Евразийской экономической комиссии, которое провел председатель Совета ЕЭК, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. По его словам, участники встречи выразили искренний интерес к экспозиции выставки "Россия" и осмотрели павильоны российских регионов.
В заседании приняли участие члены Совета ЕЭК: вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян; заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко; заместитель перемьер-Министра Республики Казахстан Серик Жумангарин; первый заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской республики Адылбек Касымалиев; председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
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Выставка-форум "Россия"Евразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзАлексей ОверчукЭкономикаАвтоВ миреКазахстан
 
 
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