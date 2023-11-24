https://ria.ru/20231124/dublin-1911682308.html

Ирландский премьер оценил ущерб от беспорядков в Дублине

Ирландский премьер оценил ущерб от беспорядков в Дублине - РИА Новости, 24.11.2023

Ирландский премьер оценил ущерб от беспорядков в Дублине

Ущерб, причиненный в результате беспорядков в Дублине, предварительно можно оценить в "десятки миллионов евро", передает телерадиокомпания RTE со ссылкой на... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:22

2023-11-24T17:22

2023-11-24T18:12

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ущерб, причиненный в результате беспорядков в Дублине, предварительно можно оценить в "десятки миллионов евро", передает телерадиокомпания RTE со ссылкой на премьер-министра страны Лео Варадкара. "Премьер заявил, что беспорядки прошлой ночи в Дублине стоили десятки миллионов евро", - передает СМИ.Глава правительства отметил, что бизнесу, пострадавшему от действий протестующих, будет оказана помощь, размер которой будет зависеть от уровня страхования предприятий. Как передает RTE, он также указал, что некоторые магазины были закрыты, однако совершать покупки в ирландской столице сегодня безопасно, дополнительные наряды полиции патрулируют улицы Дублина.В четверг днем недалеко от школы для девочек в Дублине произошло нападение неизвестного с ножом. Всего были ранены пять человек, в том числе трое детей. Как сообщало издание Irish Times со ссылкой на полицию, нападавший прибыл в страну около 20 лет назад, он обладает гражданством Ирландии. В соцсетях распространились слухи, что он является выходцем из Алжира. По информации полиции, подозреваемому в совершении преступления мужчине более 50 лет, он действовал в одиночку. За нападением в Дублине последовали протесты, переросшие в беспорядки, участники которых, по словам полиции, "руководствовались ультраправой идеологией". Была подожжена одна из патрульных машин, горели трамваи и автобусы. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит - одной из самых известных улиц Дублина.Как сообщал комиссар национальной полицейской службы Гарды Шиханы, 34 человека были задержаны в связи с беспорядками, 13 магазинов были серьезно повреждены или подверглись мародерству, 11 полицейских автомобилей были либо уничтожены в результате поджога, либо серьезно повреждены, также уничтожены три автобуса общественного транспорта. Один сотрудник правоохранительных органов серьезно пострадал.

https://ria.ru/20231124/besporyadki-1911613054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дублин, лео варадкар, ирландия