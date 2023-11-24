https://ria.ru/20231124/dublin-1911480288.html

Полиция Дублина заявила о прекращении беспорядков

Полиция Дублина заявила о прекращении беспорядков - РИА Новости, 24.11.2023

Полиция Дублина заявила о прекращении беспорядков

Полиция Ирландии заявила о прекращении массовых беспорядков в столице страны Дублине. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:44

2023-11-24T05:44

2023-11-24T09:34

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Полиция Ирландии заявила о прекращении массовых беспорядков в столице страны Дублине. Накануне протесты в Дублине начались после того, как неизвестный с ножом ранил пять человек. Они переросли в беспорядки, участники которой, по словам полиции, "руководствовались ультраправой идеологией". Была подожжена одна из патрульных машин, горели трамваи и автобусы. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит - одной из самых известных улиц Дублина. "Центр Дублина сейчас спокоен и возвращается к нормальной жизни", - заявил главный суперинтендант полиции Патрик МакМинамин, заявление которого цитирует телеканал RTE. По его словам, никто из полицейских, противостоявших нарушителям, серьезно не пострадал. Жалоб на тяжелые повреждения или травмы от населения также не поступало. Суперинтендант отметил, что центр Дублина продолжают патрулировать 400 правоохранителей и полиция будет продолжать следить за ситуацией. О задержанных пока не сообщается. Нападение неизвестного с ножом произошло в четверг днем недалеко от школы для девочек. Всего были ранены пять человек, в том числе трое детей. По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления - мужчина старше 50 лет, который действовал в одиночку. Террористический мотив нападения не рассматривается, отметили правоохранители.

https://ria.ru/20231124/besporyadki-1911472544.html

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в мире, дублин, ирландия