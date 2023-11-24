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Силовики перекрыли центр Дублина после начавшихся беспорядков

Силовики перекрыли центр Дублина после начавшихся беспорядков - РИА Новости, 24.11.2023

Силовики перекрыли центр Дублина после начавшихся беспорядков

В Дублине полностью перекрыли доступ к центральной улице города, где прошли протесты после инцидента с нападением на детей, передает телеканал RTE. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T01:42

2023-11-24T01:42

2023-11-24T02:20

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Дублине полностью перекрыли доступ к центральной улице города, где прошли протесты после инцидента с нападением на детей, передает телеканал RTE."О'Коннелл-стрит полностью закрыта для посещения. Дороги, ведущие к О'Коннелл-стрит, также оцеплены", — говорится в сообщении.Отмечается также, что на улице, в конце которой расположена мэрия, произошел пожар. Автобусное движение в Дублине приостановлено.При этом Армия Ирландии выступила с заявлением, что ее подразделения не принимают участие в наведении порядка на улицах столицы. Распространенные изображения автомобилей Сил обороны в центре города не имеют отношения к этим событиям, а связаны с отдельной плановой операцией, заключили в пресс-службе военных.Начавшиеся в Дублине протесты переросли в беспорядки, участники которой, по данным полиции, "руководствовались ультраправой идеологией". Манифестанты подожгли одну из патрульных машин, огонь охватил также трамваи и автобусы. Кроме того, участники беспорядков разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит.Нападение произошло в четверг днем недалеко от школы для девочек в центре ирландской столицы. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. Преступника задержали.По данным полиции, подозреваемый — мужчина старше 50 лет, он действовал в одиночку.

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в мире, дублин, ирландия