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В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти машин

В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти машин - РИА Новости, 24.11.2023

В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти машин

Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском, два человека погибли, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:02

2023-11-24T10:02

2023-11-24T10:05

происшествия

нижегородская область

дзержинский

россия

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском, два человека погибли, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. ДТП произошло утром в пятницу на 13 километре Автозаводского шоссе. "Произошло столкновение пяти автомобилей: большегруза и четырех легковых автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП две женщины - пассажирки отечественного автомобиля скончались, трое участников аварии пострадали", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231124/mvd-1911488580.html

нижегородская область

дзержинский

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происшествия, нижегородская область, дзержинский, россия, авто