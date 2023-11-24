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В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти машин - РИА Новости, 24.11.2023
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10:02 24.11.2023 (обновлено: 10:05 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/dtp-1911501581.html
В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти машин
В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти машин - РИА Новости, 24.11.2023
В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти машин
Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском, два человека погибли, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:02
2023-11-24T10:05
происшествия
нижегородская область
дзержинский
россия
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском, два человека погибли, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. ДТП произошло утром в пятницу на 13 километре Автозаводского шоссе. "Произошло столкновение пяти автомобилей: большегруза и четырех легковых автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП две женщины - пассажирки отечественного автомобиля скончались, трое участников аварии пострадали", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231124/mvd-1911488580.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, дзержинский, россия, авто
Происшествия, Нижегородская область, Дзержинский, Россия, Авто
В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти машин

Два человека погибли при столкновении пяти машин под Дзержинском

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском, два человека погибли, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло утром в пятницу на 13 километре Автозаводского шоссе.
«
"Произошло столкновение пяти автомобилей: большегруза и четырех легковых автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП две женщины - пассажирки отечественного автомобиля скончались, трое участников аварии пострадали", - говорится в сообщении.
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Промышленновском районе Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
В Кемеровской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи
08:33
 
ПроисшествияНижегородская областьДзержинскийРоссияАвто
 
 
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