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В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти машин
В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти машин - РИА Новости, 24.11.2023
В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти машин
Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском, два человека погибли, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:02
2023-11-24T10:02
2023-11-24T10:05
происшествия
нижегородская область
дзержинский
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авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском, два человека погибли, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. ДТП произошло утром в пятницу на 13 километре Автозаводского шоссе. "Произошло столкновение пяти автомобилей: большегруза и четырех легковых автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП две женщины - пассажирки отечественного автомобиля скончались, трое участников аварии пострадали", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, дзержинский, россия, авто
Происшествия, Нижегородская область, Дзержинский, Россия, Авто
В Нижегородской области два человека погибли при столкновении пяти машин
Два человека погибли при столкновении пяти машин под Дзержинском