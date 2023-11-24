https://ria.ru/20231124/draka-1911604146.html

В Подмосковье двое мужчин избили пенсионера, отказавшегося их подвезти

В Подмосковье двое мужчин избили пенсионера, отказавшегося их подвезти - РИА Новости, 24.11.2023

В Подмосковье двое мужчин избили пенсионера, отказавшегося их подвезти

Двое уроженцев Средней Азии преградили машине путь, сели в салон и избили пенсионера, который отказывался их подвезти, а вскоре от них досталось еще одному... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:34

2023-11-24T14:34

2023-11-24T14:34

происшествия

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россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Двое уроженцев Средней Азии преградили машине путь, сели в салон и избили пенсионера, который отказывался их подвезти, а вскоре от них досталось еще одному жителю Подмосковья, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ. По данным ведомства, два уроженца Средней Азии в Щелково у одного из домов на Комсомольской улице принудительно остановили автомобиль, за рулем которого был 76-летний житель Подмосковья. "Они самовольно сели к нему в салон и потребовали отвезти в микрорайон Заречный. Услышав отказ, задержанные избили пенсионера, а также повредили пассажирскую дверь. После чего пожилой человек довёз их до места назначения", - рассказали в полиции. В пресс-службе добавили, что в этот же день злоумышленники на улице Мичурина поссорились с мужчиной 1985 года рождения и избили его. "В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, опрашивают свидетелей, по результатам будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве. Иностранцы, причинившие телесные повреждения двум жителям Подмосковья, задержаны. Позднее в полиции сообщили, что против задержанных, "которые неправомерно завладели автомобилем, причинив телесные повреждения 76-летнему пенсионеру, возбуждено уголовное дело" по п. "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ" (угон с применением насилия).

https://ria.ru/20231028/vystrel-1905886583.html

https://ria.ru/20231106/ugrozy-1907768095.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия