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В Подмосковье двое мужчин избили пенсионера, отказавшегося их подвезти - РИА Новости, 24.11.2023
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14:34 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/draka-1911604146.html
В Подмосковье двое мужчин избили пенсионера, отказавшегося их подвезти
В Подмосковье двое мужчин избили пенсионера, отказавшегося их подвезти - РИА Новости, 24.11.2023
В Подмосковье двое мужчин избили пенсионера, отказавшегося их подвезти
Двое уроженцев Средней Азии преградили машине путь, сели в салон и избили пенсионера, который отказывался их подвезти, а вскоре от них досталось еще одному... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:34
2023-11-24T14:34
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Двое уроженцев Средней Азии преградили машине путь, сели в салон и избили пенсионера, который отказывался их подвезти, а вскоре от них досталось еще одному жителю Подмосковья, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ. По данным ведомства, два уроженца Средней Азии в Щелково у одного из домов на Комсомольской улице принудительно остановили автомобиль, за рулем которого был 76-летний житель Подмосковья. "Они самовольно сели к нему в салон и потребовали отвезти в микрорайон Заречный. Услышав отказ, задержанные избили пенсионера, а также повредили пассажирскую дверь. После чего пожилой человек довёз их до места назначения", - рассказали в полиции. В пресс-службе добавили, что в этот же день злоумышленники на улице Мичурина поссорились с мужчиной 1985 года рождения и избили его. "В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, опрашивают свидетелей, по результатам будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве. Иностранцы, причинившие телесные повреждения двум жителям Подмосковья, задержаны. Позднее в полиции сообщили, что против задержанных, "которые неправомерно завладели автомобилем, причинив телесные повреждения 76-летнему пенсионеру, возбуждено уголовное дело" по п. "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ" (угон с применением насилия).
https://ria.ru/20231028/vystrel-1905886583.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье двое мужчин избили пенсионера, отказавшегося их подвезти

В подмосковном Щелково двое мужчин избили пенсионера, отказавшегося их подвезти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Двое уроженцев Средней Азии преградили машине путь, сели в салон и избили пенсионера, который отказывался их подвезти, а вскоре от них досталось еще одному жителю Подмосковья, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.
По данным ведомства, два уроженца Средней Азии в Щелково у одного из домов на Комсомольской улице принудительно остановили автомобиль, за рулем которого был 76-летний житель Подмосковья.
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"Они самовольно сели к нему в салон и потребовали отвезти в микрорайон Заречный. Услышав отказ, задержанные избили пенсионера, а также повредили пассажирскую дверь. После чего пожилой человек довёз их до места назначения", - рассказали в полиции.
В пресс-службе добавили, что в этот же день злоумышленники на улице Мичурина поссорились с мужчиной 1985 года рождения и избили его.
"В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, опрашивают свидетелей, по результатам будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.
Иностранцы, причинившие телесные повреждения двум жителям Подмосковья, задержаны.
Позднее в полиции сообщили, что против задержанных, "которые неправомерно завладели автомобилем, причинив телесные повреждения 76-летнему пенсионеру, возбуждено уголовное дело" по п. "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ" (угон с применением насилия).
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