Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке водитель без прав пытался подраться с полицейскими - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/draka-1911477404.html
Во Владивостоке водитель без прав пытался подраться с полицейскими
Во Владивостоке водитель без прав пытался подраться с полицейскими - РИА Новости, 24.11.2023
Во Владивостоке водитель без прав пытался подраться с полицейскими
Во Владивостоке водитель иномарки с признаками наркотического опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании повредил полицейский автомобиль и... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T04:37
2023-11-24T04:37
происшествия
авто
владивосток
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Во Владивостоке водитель иномарки с признаками наркотического опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании повредил полицейский автомобиль и пытался спровоцировать драку с полицейскими, сообщает полиция Приморья. Отмечается, что инцидент произошел в районе остановки "Дальхимпром" во Владивостоке. Проезжавший мимо сотрудников ГАИ водитель автомобиля Suzuki Swift проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. Инспекторы ДПС организовали преследование и через несколько минут вынудили нарушителя заехать в тупик. Мужчина снова попытался скрыться и, двигаясь задним ходом, повредил патрульную машину. После этого его задержали. "В ходе разбирательства он вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку. Им оказался 32-летний мужчина, ранее не проходивший обучения на право управления транспортными средствами. В ходе проверки у него были обнаружены признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался", - говорится в сообщении ведомства. На нарушителя составили несколько административных материалов за игнорирование требований полиции остановить автомобиль и управление машиной без водительского удостоверения. Кроме того, следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".
https://ria.ru/20231123/avariya-1911465654.html
https://ria.ru/20231123/zaderzhanie-1911463325.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, владивосток, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Владивосток, Россия, ГИБДД МВД РФ
Во Владивостоке водитель без прав пытался подраться с полицейскими

Во Владивостоке водитель без прав хотел подраться с догнавшими его полицейскими

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Во Владивостоке водитель иномарки с признаками наркотического опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании повредил полицейский автомобиль и пытался спровоцировать драку с полицейскими, сообщает полиция Приморья.
Отмечается, что инцидент произошел в районе остановки "Дальхимпром" во Владивостоке. Проезжавший мимо сотрудников ГАИ водитель автомобиля Suzuki Swift проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. Инспекторы ДПС организовали преследование и через несколько минут вынудили нарушителя заехать в тупик. Мужчина снова попытался скрыться и, двигаясь задним ходом, повредил патрульную машину. После этого его задержали.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла
Вчера, 23:17
"В ходе разбирательства он вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку. Им оказался 32-летний мужчина, ранее не проходивший обучения на право управления транспортными средствами. В ходе проверки у него были обнаружены признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался", - говорится в сообщении ведомства.
На нарушителя составили несколько административных материалов за игнорирование требований полиции остановить автомобиль и управление машиной без водительского удостоверения. Кроме того, следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В Уфе полицейский прокатился на двери машины при задержании
Вчера, 22:40
 
ПроисшествияАвтоВладивостокРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала