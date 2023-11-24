Во Владивостоке водитель без прав пытался подраться с полицейскими
Во Владивостоке водитель без прав хотел подраться с догнавшими его полицейскими
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Во Владивостоке водитель иномарки с признаками наркотического опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании повредил полицейский автомобиль и пытался спровоцировать драку с полицейскими, сообщает полиция Приморья.
Отмечается, что инцидент произошел в районе остановки "Дальхимпром" во Владивостоке. Проезжавший мимо сотрудников ГАИ водитель автомобиля Suzuki Swift проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. Инспекторы ДПС организовали преследование и через несколько минут вынудили нарушителя заехать в тупик. Мужчина снова попытался скрыться и, двигаясь задним ходом, повредил патрульную машину. После этого его задержали.
"В ходе разбирательства он вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку. Им оказался 32-летний мужчина, ранее не проходивший обучения на право управления транспортными средствами. В ходе проверки у него были обнаружены признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался", - говорится в сообщении ведомства.
На нарушителя составили несколько административных материалов за игнорирование требований полиции остановить автомобиль и управление машиной без водительского удостоверения. Кроме того, следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".