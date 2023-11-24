https://ria.ru/20231124/draka-1911477404.html

Во Владивостоке водитель без прав пытался подраться с полицейскими

Во Владивостоке водитель без прав пытался подраться с полицейскими - РИА Новости, 24.11.2023

Во Владивостоке водитель без прав пытался подраться с полицейскими

Во Владивостоке водитель иномарки с признаками наркотического опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании повредил полицейский автомобиль и... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T04:37

2023-11-24T04:37

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Во Владивостоке водитель иномарки с признаками наркотического опьянения пытался скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании повредил полицейский автомобиль и пытался спровоцировать драку с полицейскими, сообщает полиция Приморья. Отмечается, что инцидент произошел в районе остановки "Дальхимпром" во Владивостоке. Проезжавший мимо сотрудников ГАИ водитель автомобиля Suzuki Swift проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. Инспекторы ДПС организовали преследование и через несколько минут вынудили нарушителя заехать в тупик. Мужчина снова попытался скрыться и, двигаясь задним ходом, повредил патрульную машину. После этого его задержали. "В ходе разбирательства он вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку. Им оказался 32-летний мужчина, ранее не проходивший обучения на право управления транспортными средствами. В ходе проверки у него были обнаружены признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался", - говорится в сообщении ведомства. На нарушителя составили несколько административных материалов за игнорирование требований полиции остановить автомобиль и управление машиной без водительского удостоверения. Кроме того, следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

https://ria.ru/20231123/avariya-1911465654.html

https://ria.ru/20231123/zaderzhanie-1911463325.html

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происшествия, авто, владивосток, россия, гибдд мвд рф