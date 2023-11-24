Рейтинг@Mail.ru
В ДНР нашли тайник с гранатометами для терактов - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/dnr-1911500983.html
В ДНР нашли тайник с гранатометами для терактов
В ДНР нашли тайник с гранатометами для терактов - РИА Новости, 24.11.2023
В ДНР нашли тайник с гранатометами для терактов
Спецслужбы обнаружили в ДНР тайник с двумя гранатометами и гранатами, замаскированный под газовый баллон для транспортировки в регионы России, сообщил в пятницу РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:00
2023-11-24T10:00
общество
безопасность
донецкая народная республика
россия
ялта
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Спецслужбы обнаружили в ДНР тайник с двумя гранатометами и гранатами, замаскированный под газовый баллон для транспортировки в регионы России, сообщил в пятницу глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. &quot;В результате совместных мероприятий УФСБ по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Восточного военного округа в поселке Ялта (Мангушский район) выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон, планируемый к транспортировке в другие регионы РФ для совершения диверсионно-террористических актов&quot;, - написал Пушилин.Из тайника изъято два ручных гранатомета РГД-18, две ручные гранаты Ф-1 и два запала к ручной гранате.
https://ria.ru/20231123/fsb-1911318207.html
донецкая народная республика
россия
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, безопасность, донецкая народная республика, россия, ялта, денис пушилин
Общество, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Ялта, Денис Пушилин
В ДНР нашли тайник с гранатометами для терактов

Пушилин: в ДНР нашли тайник с гранатометами и гранатами для терактов в РФ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Спецслужбы обнаружили в ДНР тайник с двумя гранатометами и гранатами, замаскированный под газовый баллон для транспортировки в регионы России, сообщил в пятницу глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«

"В результате совместных мероприятий УФСБ по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Восточного военного округа в поселке Ялта (Мангушский район) выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон, планируемый к транспортировке в другие регионы РФ для совершения диверсионно-террористических актов", - написал Пушилин.

Из тайника изъято два ручных гранатомета РГД-18, две ручные гранаты Ф-1 и два запала к ручной гранате.
Подозреваемый в подготовке убийства высокопоставленного офицера Вооруженных сил
Стал известен мотив украинского агента, готовившего убийство офицера
Вчера, 13:25
 
ОбществоБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияЯлтаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала