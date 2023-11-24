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В ДНР нашли тайник с гранатометами для терактов
В ДНР нашли тайник с гранатометами для терактов - РИА Новости, 24.11.2023
В ДНР нашли тайник с гранатометами для терактов
Спецслужбы обнаружили в ДНР тайник с двумя гранатометами и гранатами, замаскированный под газовый баллон для транспортировки в регионы России, сообщил в пятницу РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:00
2023-11-24T10:00
2023-11-24T10:00
общество
безопасность
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Спецслужбы обнаружили в ДНР тайник с двумя гранатометами и гранатами, замаскированный под газовый баллон для транспортировки в регионы России, сообщил в пятницу глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "В результате совместных мероприятий УФСБ по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Восточного военного округа в поселке Ялта (Мангушский район) выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон, планируемый к транспортировке в другие регионы РФ для совершения диверсионно-террористических актов", - написал Пушилин.Из тайника изъято два ручных гранатомета РГД-18, две ручные гранаты Ф-1 и два запала к ручной гранате.
https://ria.ru/20231123/fsb-1911318207.html
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общество, безопасность, донецкая народная республика, россия, ялта, денис пушилин
Общество, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Ялта, Денис Пушилин
В ДНР нашли тайник с гранатометами для терактов
Пушилин: в ДНР нашли тайник с гранатометами и гранатами для терактов в РФ