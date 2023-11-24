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"Градус растет". Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине - РИА Новости, 24.11.2023
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03:11 24.11.2023 (обновлено: 03:59 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/detal-1911475392.html
"Градус растет". Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине
"Градус растет". Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине - РИА Новости, 24.11.2023
"Градус растет". Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине
Европа движется к гражданской войне ускоренными темпами, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T03:11
2023-11-24T03:59
в мире
ирландия
илон маск
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Европа движется к гражданской войне ускоренными темпами, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.&quot;Градус конфликта растет с каждым годом, если не месяцем&quot;, — написал Маск.Так он ответил журналисту и политическому обозревателю Яну Майлзу Чеонгу, который, комментируя беспорядки в Дублине, вспомнил слова предпринимателя о движении Европы ко внутреннему конфликту и признал его правоту.Ранее основатель SpaceX неоднократно заявлял, что в Европе может вспыхнуть гражданская война. Такое мнение предприниматель выражал после сожжения флага Франции со стороны приезжей в конце октября и столкновений с мигрантами в Великобритании в первой половине ноября.Накануне вечером в центре Дублина начались столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал с ножом на детей недалеко от школы. Отмечается, что митингующие ведут себя агрессивно и пытаются пинать сдерживающих их силовиков. Они подожгли одну из патрульных машин, а также запускают сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских кордонов.Комиссар полиции Дрю Харрис назвал манифестантов совершенно невменяемой группировкой, руководствующейся ультраправой идеологией. Он призвал их успокоиться, разойтись по домам и дать силовикам возможность провести расследование.
https://ria.ru/20231124/dublin-1911472236.html
https://ria.ru/20231124/besporyadki-1911472544.html
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в мире, ирландия, илон маск
В мире, Ирландия, Илон Маск
"Градус растет". Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине

Маск: градус конфликта в Европе растет с каждым годом, если не месяцем

© AFP 2023 / PETER MURPHYБеспорядки в Дублине
Беспорядки в Дублине - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / PETER MURPHY
Беспорядки в Дублине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Европа движется к гражданской войне ускоренными темпами, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.
«

"Градус конфликта растет с каждым годом, если не месяцем", — написал Маск.

Так он ответил журналисту и политическому обозревателю Яну Майлзу Чеонгу, который, комментируя беспорядки в Дублине, вспомнил слова предпринимателя о движении Европы ко внутреннему конфликту и признал его правоту.
Ранее основатель SpaceX неоднократно заявлял, что в Европе может вспыхнуть гражданская война. Такое мнение предприниматель выражал после сожжения флага Франции со стороны приезжей в конце октября и столкновений с мигрантами в Великобритании в первой половине ноября.
Беспорядки в Дублине - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Силовики перекрыли центр Дублина после начавшихся беспорядков
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Накануне вечером в центре Дублина начались столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал с ножом на детей недалеко от школы. Отмечается, что митингующие ведут себя агрессивно и пытаются пинать сдерживающих их силовиков. Они подожгли одну из патрульных машин, а также запускают сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских кордонов.
Комиссар полиции Дрю Харрис назвал манифестантов совершенно невменяемой группировкой, руководствующейся ультраправой идеологией. Он призвал их успокоиться, разойтись по домам и дать силовикам возможность провести расследование.
Беспорядки в Дублине - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
"Их кровь на твоих руках". Фон дер Ляйен обвинили в беспорядках в Дублине
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