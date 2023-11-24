https://ria.ru/20231124/detal-1911475392.html

"Градус растет". Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине

"Градус растет". Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине - РИА Новости, 24.11.2023

"Градус растет". Маск заметил тревожную деталь в беспорядках в Дублине

Европа движется к гражданской войне ускоренными темпами, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T03:11

2023-11-24T03:11

2023-11-24T03:59

в мире

ирландия

илон маск

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Европа движется к гражданской войне ускоренными темпами, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X."Градус конфликта растет с каждым годом, если не месяцем", — написал Маск.Так он ответил журналисту и политическому обозревателю Яну Майлзу Чеонгу, который, комментируя беспорядки в Дублине, вспомнил слова предпринимателя о движении Европы ко внутреннему конфликту и признал его правоту.Ранее основатель SpaceX неоднократно заявлял, что в Европе может вспыхнуть гражданская война. Такое мнение предприниматель выражал после сожжения флага Франции со стороны приезжей в конце октября и столкновений с мигрантами в Великобритании в первой половине ноября.Накануне вечером в центре Дублина начались столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал с ножом на детей недалеко от школы. Отмечается, что митингующие ведут себя агрессивно и пытаются пинать сдерживающих их силовиков. Они подожгли одну из патрульных машин, а также запускают сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских кордонов.Комиссар полиции Дрю Харрис назвал манифестантов совершенно невменяемой группировкой, руководствующейся ультраправой идеологией. Он призвал их успокоиться, разойтись по домам и дать силовикам возможность провести расследование.

https://ria.ru/20231124/dublin-1911472236.html

https://ria.ru/20231124/besporyadki-1911472544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ирландия, илон маск