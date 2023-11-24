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В Москве пассажир электробуса ударил контролера
В Москве пассажир электробуса ударил контролера - РИА Новости, 24.11.2023
В Москве пассажир электробуса ударил контролера
Уголовное дело возбудили в отношении 23-летнего мужчины, который в столичном электробусе вступил в конфликт с контролером, оскорбив и ударив его, сообщается в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T22:53
2023-11-24T22:53
2023-11-24T23:36
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении 23-летнего мужчины, который в столичном электробусе вступил в конфликт с контролером, оскорбив и ударив его, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта."В отношении Махомеджана Рамазанова возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Ранее 23 ноября около 8.41 в электробусе маршрута т56 он в ходе конфликта ударил контролера, публично его оскорблял и нецензурно выражался в салоне электробуса, где находились другие пассажиры... Решается вопрос о задержании и заключении под стражу", - говорится в сообщении.В столичном СК уточнили, что с подозреваемым проводятся следственные действия, он уже признал вину и раскаялся в содеянном.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве пассажир электробуса ударил контролера
В Москве пассажир электробуса ударил контролера, возбудили уголовное дело