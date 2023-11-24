https://ria.ru/20231124/delo-1911631580.html

После поджарки хлеба на Вечном огне в Энгельсе возбудят уголовное дело

После поджарки хлеба на Вечном огне в Энгельсе возбудят уголовное дело - РИА Новости, 24.11.2023

После поджарки хлеба на Вечном огне в Энгельсе возбудят уголовное дело

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после видео, на котором школьник поджаривает хлеб на Вечном огне в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:10

2023-11-24T15:10

2023-11-24T15:10

происшествия

россия

энгельс

саратов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после видео, на котором школьник поджаривает хлеб на Вечном огне в центре Энгельса, города-спутника Саратова, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее в главке МВД заявили, что полиция привлекла к административной ответственности родителей двух подростков, один из которых поджаривал кусок хлеба, нанизанный на ветку, на Вечном огне мемориала "Героям фронта и тыла 1941-1945" на Набережной Руденков в Энгельсе, а второй снимал это на видео. В управлении СК РФ по региону отмечали, что начали процессуальную проверку. "Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ по Саратовской области Костину Д.А. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Уточняется, что ход следствия будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20231120/sud-1910551579.html

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происшествия, россия, энгельс, саратов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)