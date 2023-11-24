https://ria.ru/20231124/delo-1911591374.html
В Орловской области завели дело после гибели подростка под колесами поезда
В Орловской области завели дело после гибели подростка под колесами поезда - РИА Новости, 24.11.2023
В Орловской области завели дело после гибели подростка под колесами поезда
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки в Орловской области в результате наезда поезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе западного... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:16
2023-11-24T14:16
2023-11-24T14:16
происшествия
орловская область
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малоархангельск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки в Орловской области в результате наезда поезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В четверг о гибели подростка под колесами поезда в одном из районов Орловской области сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский. Погибла 15-летняя девочка. В ведомстве уточнили, что трагедия произошла на 458-м километре станции Малоархангельск Орловской области вне зоны пешеходного перехода. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231123/delo-1911406552.html
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происшествия, орловская область, россия, малоархангельск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орловская область, Россия, Малоархангельск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орловской области завели дело после гибели подростка под колесами поезда
СК: в Орловской области завели дело после гибели подростка под колесами поезда