Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области завели дело после гибели подростка под колесами поезда - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/delo-1911591374.html
В Орловской области завели дело после гибели подростка под колесами поезда
В Орловской области завели дело после гибели подростка под колесами поезда - РИА Новости, 24.11.2023
В Орловской области завели дело после гибели подростка под колесами поезда
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки в Орловской области в результате наезда поезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе западного... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:16
2023-11-24T14:16
происшествия
орловская область
россия
малоархангельск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки в Орловской области в результате наезда поезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В четверг о гибели подростка под колесами поезда в одном из районов Орловской области сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский. Погибла 15-летняя девочка. В ведомстве уточнили, что трагедия произошла на 458-м километре станции Малоархангельск Орловской области вне зоны пешеходного перехода. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231123/delo-1911406552.html
https://ria.ru/20231113/delo-1909237381.html
орловская область
россия
малоархангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, россия, малоархангельск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орловская область, Россия, Малоархангельск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орловской области завели дело после гибели подростка под колесами поезда

СК: в Орловской области завели дело после гибели подростка под колесами поезда

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки в Орловской области в результате наезда поезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В четверг о гибели подростка под колесами поезда в одном из районов Орловской области сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский. Погибла 15-летняя девочка.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В Сочи завели дело на обвиняемого в убийстве бывшей жены при ребенке
Вчера, 17:35
В ведомстве уточнили, что трагедия произошла на 458-м километре станции Малоархангельск Орловской области вне зоны пешеходного перехода.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – добавили в пресс-службе.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Ленинградской области завели дело о хулиганстве после избиения школьницы
13 ноября, 20:24
 
ПроисшествияОрловская областьРоссияМалоархангельскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала