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В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности
В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности - РИА Новости, 24.11.2023
В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности
В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности, показания барометров на 06.00 утра пятницы составили 719,7 миллиметра ртутного столба, сообщил в РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T08:09
2023-11-24T08:09
2023-11-24T08:21
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евгений тишковец
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погода
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности, показания барометров на 06.00 утра пятницы составили 719,7 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В связи с близостью центра североатлантического циклона показания столичных барометров продолжают падать, и на 06.00 мск составляют 719,7 миллиметров ртутного столба. Таким образом, побит прежний рекорд минимального давления, который держался с 1973 года, когда было 722,3 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.Синоптик отметил, что в ближайшие часы атмосферное давление продолжит падать и составит 717 миллиметров ртутного столба, что на 30 единиц ниже нормы.Специалист уточнил, что при низком атмосферном давлении снижается уровень концентрации кислорода в воздухе, что приводит к сокращению поступления кислорода в сосуды и ткани, из-за чего и без того низкое артериальное давление гипотоников может понижаться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода, метеозависимость
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода, метеозависимость
В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности
Атмосферное давление в Москве упало ниже 720 мм рт ст, побив рекорд 1973 года