https://ria.ru/20231124/davlenie-1911486802.html

В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности

В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности - РИА Новости, 24.11.2023

В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности

В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности, показания барометров на 06.00 утра пятницы составили 719,7 миллиметра ртутного столба, сообщил в РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T08:09

2023-11-24T08:09

2023-11-24T08:21

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

метеозависимость

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности, показания барометров на 06.00 утра пятницы составили 719,7 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В связи с близостью центра североатлантического циклона показания столичных барометров продолжают падать, и на 06.00 мск составляют 719,7 миллиметров ртутного столба. Таким образом, побит прежний рекорд минимального давления, который держался с 1973 года, когда было 722,3 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.Синоптик отметил, что в ближайшие часы атмосферное давление продолжит падать и составит 717 миллиметров ртутного столба, что на 30 единиц ниже нормы.Специалист уточнил, что при низком атмосферном давлении снижается уровень концентрации кислорода в воздухе, что приводит к сокращению поступления кислорода в сосуды и ткани, из-за чего и без того низкое артериальное давление гипотоников может понижаться.

https://ria.ru/20231122/zdorove-1910974221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода, метеозависимость