https://ria.ru/20231124/daniya-1911713502.html

Дания выделит Украине 337 миллионов долларов в 2023 году

Дания выделит Украине 337 миллионов долларов в 2023 году - РИА Новости, 24.11.2023

Дания выделит Украине 337 миллионов долларов в 2023 году

Правительство Дании и большинство партий датского парламента приняли решение выделить дополнительные 2,3 миллиарда датских крон (337 миллионов долларов) в 2023... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:44

2023-11-24T18:44

2023-11-24T18:45

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство Дании и большинство партий датского парламента приняли решение выделить дополнительные 2,3 миллиарда датских крон (337 миллионов долларов) в 2023 году и 23 миллиарда крон (3,4 миллиарда долларов) в 2025-2027 годах, следует из сообщения минобороны королевства. "Правительство и подавляющее большинство партий в Фолькетинге соглашаются предоставить фонду Украины дополнительную поддержку в размере 2,3 миллиарда датских крон в 2023 году и 23,5 миллиарда датских крон в 2025-2027 годах", - сообщает ведомство. В министерстве также отметили, что Дания должна "продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины" и "внести значительный вклад в ее "оборонительную борьбу". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231012/vooruzheniya-1902225366.html

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украина, в мире, дания, нато