https://ria.ru/20231124/chp-1911657437.html

Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 30 дней

Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 30 дней - РИА Новости, 24.11.2023

Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 30 дней

Парламент Молдавии на заседании в пятницу одобрил продление режима ЧП на 30 дней, начиная с 1 декабря, заявил спикер законодательного собрания Игорь Гросу. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:06

2023-11-24T16:06

2023-11-24T16:14

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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в пятницу одобрил продление режима ЧП на 30 дней, начиная с 1 декабря, заявил спикер законодательного собрания Игорь Гросу.Ранее правительство предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 30 дней. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция не раз выступала против продления режима ЧП."Проект продления режима чрезвычайного положения поддержали 60 депутатов", - заявил Гросу.С инициативой о необходимости продления режима ЧП в парламенте выступил министр внутренних дел Адриан Ефрос. По его словам, есть риски, что в зимний период времени усилятся "атаки" на украинскую энергоинфраструктуру, что скажется на безопасности энергетики Молдавии. Также министр утверждает, что сохраняются угрозы в виде дезинформации, фейков, пропаганды. Ефрос настаивает, что власти должны иметь возможность оперативно реагировать на любые проблемы."Правительство хочет вернуться к нормальному режиму работы. Этот период в 30 дней нужен, чтобы подготовить все необходимые для этого документы. Многие решения комиссии по чрезвычайным ситуациям уже были отражены в законодательстве Молдавии", - добавил министр.Ранее власти аргументировали продление режима ЧП энергетическим кризисом, а также необходимостью защиты украинских беженцев. Однако правительство Дорина Речана, которое вступило в должность 16 февраля и уже несколько раз выступало за продление режима ЧП, делает акцент на угрозах для безопасности страны.

https://ria.ru/20231122/moldavia-1911195276.html

https://ria.ru/20231118/sandu-1910257119.html

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в мире, молдавия, игорь гросу, дорин речан