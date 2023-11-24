https://ria.ru/20231124/brak-1911519920.html

"Новые люди" предложили уравнять понятия брак и семейный союз

"Новые люди" предложили уравнять понятия брак и семейный союз - РИА Новости, 24.11.2023

"Новые люди" предложили уравнять понятия брак и семейный союз

Первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Ткачев ("Новые люди") обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:06

2023-11-24T11:06

2023-11-24T11:06

общество

россия

антон котяков

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Ткачев ("Новые люди") обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением уравнять в Семейном кодексе понятия "брак" и "семейный союз", документ есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи считаю необходимым внести изменения в Семейный кодекс РФ и закрепить юридическую равнозначность терминов "брак" и "семейный союз". Таким образом, у граждан будет возможность выбора наименования официального документа, подтверждающий заключения добровольного союза мужчины и женщины. Прошу вас, уважаемый Антон Олегович (Котяков), оценить целесообразность реализации указанной инициативы", - написано в обращении. Автор запроса отмечает, что некоторые граждане негативно воспринимают слово "брак", поскольку в русском языке "брак" также используется в значении "несоответствие стандартам, дефект". "В народе неспроста ходит фраза: "Хорошее дело браком не назовут". В современном русском языке слово "брак" понимают как несоответствие стандартам или дефект. Основное значение слова "брак" пришло из старославянского языка, что означало женитьбу. В то же время понятие брака как негодной продукции пришло из нижненемецкого диалекта от слова brak, что означало "порок, недостаток". Учитывая два совершенно разных значения одного слова, словосочетание "семейный союз" лучше отражает суть института добровольного союза мужчины и женщины и имеет однозначную положительную коннотацию", – добавил Ткачёв. Гражданам не придется идти в паспортный стол и менять документы, потому что термины будут равнозначными. Для нотариусов, судов, органов власти "свидетельства о заключении брака" и "свидетельства о заключении семейного союза" будут иметь одинаковую юридическую силу, заключил парламентарий.

https://ria.ru/20230415/brak-1865482730.html

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общество, россия, антон котяков