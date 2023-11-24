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В России разработали компактный антидроновый комплекс "Чистюля" - РИА Новости, 24.11.2023
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11:12 24.11.2023 (обновлено: 11:22 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/bpla-1911521243.html
В России разработали компактный антидроновый комплекс "Чистюля"
В России разработали компактный антидроновый комплекс "Чистюля" - РИА Новости, 24.11.2023
В России разработали компактный антидроновый комплекс "Чистюля"
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал компактный комплекс противодействия дронам "Чистюля", сообщила пресс-служба госкорпорации. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:12
2023-11-24T11:22
безопасность
технологии
россия
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал компактный комплекс противодействия дронам "Чистюля", сообщила пресс-служба госкорпорации. Впервые "Чистюлю" продемонстрировали на конференции "Армия и общество", организованной Минобороны России. Устройство представляет собой кейс весом до 8 килограмм и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели. "Комплекс "Чистюля" сконструирован в форме кейса размером 34*28*17 см. Устройство полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото- и видеоданных с дрона. Изделие оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, излучающими мощный всенаправленный импульс", - рассказали в "Ростехе". После включения комплекс формирует равномерный сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1000 метров. Под воздействием "Чистюли" дрон может упасть, зависнуть на месте либо вернуться на точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек, а также удаленности БПЛА от комплекса и от станции управления. "Чистюля" питается как от сети, так и от встроенного аккумулятора, который обеспечивает автономную работу в течение 100 минут. Прибор оснащен системой активного охлаждения, что позволяет устройству функционировать без перерывов. "На фоне роста спроса на средства противодействия БПЛА предприятия холдинга фактически работают "с колес", разрабатывая новые модификации такой аппаратуры. Комплекс "Чистюля" отличается компактностью и легкостью - вес носимого комплекта не превышает 8 килограмм Эргономические параметры и удобство эксплуатации изделия были подтверждены тактическими подразделениями в ходе применения устройства в полевых условиях", – цитируется в сообщении гендиректор предприятия-разработчика системы ЦНИИ "Циклон" (входит в "Росэлектронику") Алексей Кравченко.
https://ria.ru/20231120/dron-1910532054.html
https://ria.ru/20231115/oruzhie-1909421305.html
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безопасность, технологии, россия, российская электроника, ростех
Безопасность, Технологии, Россия, Российская электроника, Ростех
В России разработали компактный антидроновый комплекс "Чистюля"

"Ростех" представил компактный комплекс против беспилотников "Чистюля"

© Фото : Холдинг "Росэлектроника"Компактный комплекс противодействия беспилотникам "Чистюля"
Компактный комплекс противодействия беспилотникам Чистюля - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Холдинг "Росэлектроника"
Компактный комплекс противодействия беспилотникам "Чистюля"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал компактный комплекс противодействия дронам "Чистюля", сообщила пресс-служба госкорпорации.
Впервые "Чистюлю" продемонстрировали на конференции "Армия и общество", организованной Минобороны России. Устройство представляет собой кейс весом до 8 килограмм и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.
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"Комплекс "Чистюля" сконструирован в форме кейса размером 34*28*17 см. Устройство полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото- и видеоданных с дрона. Изделие оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, излучающими мощный всенаправленный импульс", - рассказали в "Ростехе".
После включения комплекс формирует равномерный сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1000 метров. Под воздействием "Чистюли" дрон может упасть, зависнуть на месте либо вернуться на точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек, а также удаленности БПЛА от комплекса и от станции управления. "Чистюля" питается как от сети, так и от встроенного аккумулятора, который обеспечивает автономную работу в течение 100 минут. Прибор оснащен системой активного охлаждения, что позволяет устройству функционировать без перерывов.
"На фоне роста спроса на средства противодействия БПЛА предприятия холдинга фактически работают "с колес", разрабатывая новые модификации такой аппаратуры. Комплекс "Чистюля" отличается компактностью и легкостью - вес носимого комплекта не превышает 8 килограмм Эргономические параметры и удобство эксплуатации изделия были подтверждены тактическими подразделениями в ходе применения устройства в полевых условиях", – цитируется в сообщении гендиректор предприятия-разработчика системы ЦНИИ "Циклон" (входит в "Росэлектронику") Алексей Кравченко.
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