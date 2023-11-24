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Беспилотники США оказались неприспособленными к условиям севера Канады

Беспилотники США оказались неприспособленными к условиям севера Канады - РИА Новости, 24.11.2023

Беспилотники США оказались неприспособленными к условиям севера Канады

Канада отложила покупку беспилотников MQ-9B Reaper на сумму в 3,6 миллиарда долларов из-за необходимости приспособить их к условиям севера, сообщила в интервью... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:41

2023-11-24T10:41

2023-11-24T10:41

в мире

канада

арктика

бпла

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

сша

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Канада отложила покупку беспилотников MQ-9B Reaper на сумму в 3,6 миллиарда долларов из-за необходимости приспособить их к условиям севера, сообщила в интервью представитель министерства обороны Андре-Анн Пулен. "Необходимость действий в высоких северных широтах, в том числе в Арктике, требует использования спутниковых и авиационных антенн и компонентов связи, ранее не интегрированных в MQ-9", - сообщила Пулен в интервью изданию Defense News. Ранее министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что правительству нужно пересмотреть распределение государственных расходов и направить больше денег министерству обороны, которое и так сталкивается с урезанием финансирования и рядом других проблем.

https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html

канада

арктика

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в мире, канада, арктика, бпла, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), сша