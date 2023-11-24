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Беспилотники США оказались неприспособленными к условиям севера Канады - РИА Новости, 24.11.2023
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10:41 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/bpla-1911512082.html
Беспилотники США оказались неприспособленными к условиям севера Канады
Беспилотники США оказались неприспособленными к условиям севера Канады - РИА Новости, 24.11.2023
Беспилотники США оказались неприспособленными к условиям севера Канады
Канада отложила покупку беспилотников MQ-9B Reaper на сумму в 3,6 миллиарда долларов из-за необходимости приспособить их к условиям севера, сообщила в интервью... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:41
2023-11-24T10:41
в мире
канада
арктика
бпла
mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
сша
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Канада отложила покупку беспилотников MQ-9B Reaper на сумму в 3,6 миллиарда долларов из-за необходимости приспособить их к условиям севера, сообщила в интервью представитель министерства обороны Андре-Анн Пулен. "Необходимость действий в высоких северных широтах, в том числе в Арктике, требует использования спутниковых и авиационных антенн и компонентов связи, ранее не интегрированных в MQ-9", - сообщила Пулен в интервью изданию Defense News. Ранее министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что правительству нужно пересмотреть распределение государственных расходов и направить больше денег министерству обороны, которое и так сталкивается с урезанием финансирования и рядом других проблем.
https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html
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в мире, канада, арктика, бпла, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), сша
В мире, Канада, Арктика, БПЛА, MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США), США
Беспилотники США оказались неприспособленными к условиям севера Канады

МО Канады: покупка БПЛА США отложена из-за неприспособленности дронов к холоду

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Канада отложила покупку беспилотников MQ-9B Reaper на сумму в 3,6 миллиарда долларов из-за необходимости приспособить их к условиям севера, сообщила в интервью представитель министерства обороны Андре-Анн Пулен.
«
"Необходимость действий в высоких северных широтах, в том числе в Арктике, требует использования спутниковых и авиационных антенн и компонентов связи, ранее не интегрированных в MQ-9", - сообщила Пулен в интервью изданию Defense News.
Ранее министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что правительству нужно пересмотреть распределение государственных расходов и направить больше денег министерству обороны, которое и так сталкивается с урезанием финансирования и рядом других проблем.
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В миреКанадаАрктикаБПЛАMQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США)США
 
 
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