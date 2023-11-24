https://ria.ru/20231124/bomba-1911716999.html
Житель ЛНР из ревности бросил бомбу в машину с женой и ребенком
Житель ЛНР из ревности бросил бомбу в машину с женой и ребенком - РИА Новости, 24.11.2023
Житель ЛНР из ревности бросил бомбу в машину с женой и ребенком
Житель Антрацита в ЛНР, бросивший из-за ревности взрывное устройство в машину жены, в результате чего пострадал ребенок, предстанет перед судом, сообщила РИА... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:52
2023-11-24T18:52
2023-11-24T18:52
происшествия
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россия
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Житель Антрацита в ЛНР, бросивший из-за ревности взрывное устройство в машину жены, в результате чего пострадал ребенок, предстанет перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ в ЛНР Елена Марковская. "Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Антрацита", - сообщила Марковская. По ее словам, мужчину обвиняют по нескольким статьям, в том числе в покушении на убийство двух и более лиц. "Следствием установлено, что между супругами произошел конфликт на почве ревности", - сказала собеседница агентства. По данным следствия, женщина прибыла со своим отцом и малолетней дочерью домой, чтобы забрать личные вещи, и супруги вновь поссорились. "После того, как она с дочерью и отцом сели в автомобиль, ее муж бросил в салон приведенное в действие взрывное устройство", - пояснила Марковская. Сообщается, что салон машины воспламенился, и ребенок получил "множественные повреждения". "Благодаря слаженным действиям следователей следственного отдела по городу Ровеньки и оперативников ОМВД России "Антрацитовский" злоумышленник был задержан по горячим следам. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - пояснила Марковская.
https://ria.ru/20231026/revnost-1905428064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель ЛНР из ревности бросил бомбу в машину с женой и ребенком
В ЛНР будут судить мужчину, из ревности бросившего бомбу в машину с женой
ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Житель Антрацита в ЛНР, бросивший из-за ревности взрывное устройство в машину жены, в результате чего пострадал ребенок, предстанет перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ в ЛНР Елена Марковская.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Антрацита", - сообщила Марковская. По ее словам, мужчину обвиняют по нескольким статьям, в том числе в покушении на убийство двух и более лиц.
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"Следствием установлено, что между супругами произошел конфликт на почве ревности", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, женщина прибыла со своим отцом и малолетней дочерью домой, чтобы забрать личные вещи, и супруги вновь поссорились. "После того, как она с дочерью и отцом сели в автомобиль, ее муж бросил в салон приведенное в действие взрывное устройство", - пояснила Марковская. Сообщается, что салон машины воспламенился, и ребенок получил "множественные повреждения".
"Благодаря слаженным действиям следователей следственного отдела по городу Ровеньки и оперативников ОМВД России "Антрацитовский" злоумышленник был задержан по горячим следам. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - пояснила Марковская.
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