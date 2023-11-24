https://ria.ru/20231124/bomba-1911716999.html

Житель ЛНР из ревности бросил бомбу в машину с женой и ребенком

Житель ЛНР из ревности бросил бомбу в машину с женой и ребенком - РИА Новости, 24.11.2023

Житель ЛНР из ревности бросил бомбу в машину с женой и ребенком

Житель Антрацита в ЛНР, бросивший из-за ревности взрывное устройство в машину жены, в результате чего пострадал ребенок, предстанет перед судом, сообщила РИА... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:52

2023-11-24T18:52

2023-11-24T18:52

происшествия

луганская народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Житель Антрацита в ЛНР, бросивший из-за ревности взрывное устройство в машину жены, в результате чего пострадал ребенок, предстанет перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ в ЛНР Елена Марковская. "Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Антрацита", - сообщила Марковская. По ее словам, мужчину обвиняют по нескольким статьям, в том числе в покушении на убийство двух и более лиц. "Следствием установлено, что между супругами произошел конфликт на почве ревности", - сказала собеседница агентства. По данным следствия, женщина прибыла со своим отцом и малолетней дочерью домой, чтобы забрать личные вещи, и супруги вновь поссорились. "После того, как она с дочерью и отцом сели в автомобиль, ее муж бросил в салон приведенное в действие взрывное устройство", - пояснила Марковская. Сообщается, что салон машины воспламенился, и ребенок получил "множественные повреждения". "Благодаря слаженным действиям следователей следственного отдела по городу Ровеньки и оперативников ОМВД России "Антрацитовский" злоумышленник был задержан по горячим следам. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - пояснила Марковская.

https://ria.ru/20231026/revnost-1905428064.html

https://ria.ru/20230903/vzryv-1893975876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)