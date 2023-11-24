https://ria.ru/20231124/bezhenka-1911476510.html

"Их тысячи". Украинка столкнулась с неожиданной проблемой в Британии

"Их тысячи". Украинка столкнулась с неожиданной проблемой в Британии - РИА Новости, 24.11.2023

"Их тысячи". Украинка столкнулась с неожиданной проблемой в Британии

В Британии беженцы рискуют оказаться на улице из-за недостаточной помощи со стороны государства, заявила украинка Виктория в интервью The Guardian. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T03:54

2023-11-24T03:54

2023-11-24T09:43

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Британии беженцы рискуют оказаться на улице из-за недостаточной помощи со стороны государства, заявила украинка Виктория в интервью The Guardian.По ее словам, она не ожидала, что столкнется с риском стать бездомной спустя всего шесть месяцев после приезда в страну."Я волновалась, что мы окажемся на улице. Я понятия не имела, что делать. Это стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет дальше. <…> Нам не разрешают подавать заявление на получение гражданства, мы работаем без перерыва, и мы не знаем, где наше будущее", — сказала беженка.В статье говорится, что Британский Красный Крест помог Виктории найти новое жилье."Этой зимой мы ожидаем, что тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными здесь, в Великобритании", — заявила представитель организации Оливия Филд.С 2022 года Лондон облегчил визовый режим для украинцев. По семейной схеме визы бесплатные и выдаются украинским беженцам на три года. Эти документы позволяют жить в стране, работать, учиться и получать доступ к государственным фондам. Визы такого типа могут получить люди с родственниками в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.

https://ria.ru/20231029/bezhenka-1905916819.html

https://ria.ru/20231030/bezhentsy-1906064573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания, украина