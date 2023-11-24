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"Их тысячи". Украинка столкнулась с неожиданной проблемой в Британии - РИА Новости, 24.11.2023
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03:54 24.11.2023 (обновлено: 09:43 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/bezhenka-1911476510.html
"Их тысячи". Украинка столкнулась с неожиданной проблемой в Британии
"Их тысячи". Украинка столкнулась с неожиданной проблемой в Британии - РИА Новости, 24.11.2023
"Их тысячи". Украинка столкнулась с неожиданной проблемой в Британии
В Британии беженцы рискуют оказаться на улице из-за недостаточной помощи со стороны государства, заявила украинка Виктория в интервью The Guardian. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T03:54
2023-11-24T09:43
в мире
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украина
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Британии беженцы рискуют оказаться на улице из-за недостаточной помощи со стороны государства, заявила украинка Виктория в интервью The Guardian.По ее словам, она не ожидала, что столкнется с риском стать бездомной спустя всего шесть месяцев после приезда в страну."Я волновалась, что мы окажемся на улице. Я понятия не имела, что делать. Это стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет дальше. &lt;…&gt; Нам не разрешают подавать заявление на получение гражданства, мы работаем без перерыва, и мы не знаем, где наше будущее", — сказала беженка.В статье говорится, что Британский Красный Крест помог Виктории найти новое жилье."Этой зимой мы ожидаем, что тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными здесь, в Великобритании", — заявила представитель организации Оливия Филд.С 2022 года Лондон облегчил визовый режим для украинцев. По семейной схеме визы бесплатные и выдаются украинским беженцам на три года. Эти документы позволяют жить в стране, работать, учиться и получать доступ к государственным фондам. Визы такого типа могут получить люди с родственниками в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
https://ria.ru/20231029/bezhenka-1905916819.html
https://ria.ru/20231030/bezhentsy-1906064573.html
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
"Их тысячи". Украинка столкнулась с неожиданной проблемой в Британии

Украинская беженка Виктория заявила, что ее едва не выгнали на улицу в Британии

© AP Photo / Kin CheungДевушка в Лондоне
Девушка в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Девушка в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Британии беженцы рискуют оказаться на улице из-за недостаточной помощи со стороны государства, заявила украинка Виктория в интервью The Guardian.
По ее словам, она не ожидала, что столкнется с риском стать бездомной спустя всего шесть месяцев после приезда в страну.
"Я волновалась, что мы окажемся на улице. Я понятия не имела, что делать. Это стресс, потому что мы не знаем, что с нами будет дальше. <…> Нам не разрешают подавать заявление на получение гражданства, мы работаем без перерыва, и мы не знаем, где наше будущее", — сказала беженка.
В статье говорится, что Британский Красный Крест помог Виктории найти новое жилье.
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"Этой зимой мы ожидаем, что тысячи украинских мужчин, женщин и детей станут бездомными здесь, в Великобритании", — заявила представитель организации Оливия Филд.
С 2022 года Лондон облегчил визовый режим для украинцев. По семейной схеме визы бесплатные и выдаются украинским беженцам на три года. Эти документы позволяют жить в стране, работать, учиться и получать доступ к государственным фондам. Визы такого типа могут получить люди с родственниками в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
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