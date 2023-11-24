https://ria.ru/20231124/bespilotniki-1911483791.html
В Крыму и Волгоградской области сбили 16 беспилотников
В Крыму и Волгоградской области сбили 16 беспилотников - РИА Новости, 24.11.2023
В Крыму и Волгоградской области сбили 16 беспилотников
Минувшей ночью над Крымом и Волгоградской областью сбили в общей сложности 16 беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T07:11
2023-11-24T07:11
2023-11-24T15:08
специальная военная операция на украине
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республика крым
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью над Крымом и Волгоградской областью сбили в общей сложности 16 беспилотников, сообщило Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Крымом 13 дронов, а над территорией Волгоградской области — три.Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при попытке атаки беспилотников никто не пострадал, повреждений гражданских и военных объектов также нет.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В приграничных регионах действует желтый (повышенный) уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20231124/obstrely-1911470554.html
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безопасность, россия, республика крым, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Волгоградская область
В Крыму и Волгоградской области сбили 16 беспилотников
МО: системы ПВО уничтожили 16 беспилотников над Крымом и Волгоградской областью