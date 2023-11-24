https://ria.ru/20231124/bespilotnik-1911670992.html
Во Владимирской области нашли беспилотник неизвестного происхождения
Во Владимирской области нашли беспилотник неизвестного происхождения - РИА Новости, 24.11.2023
Во Владимирской области нашли беспилотник неизвестного происхождения
Правоохранительные органы устанавливают происхождение обнаруженного в среду в Юрьев-Польском районе Владимирской области беспилотника, которые не содержал... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:49
2023-11-24T16:49
2023-11-24T16:49
происшествия
владимирская область
юрьев-польский район
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РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают происхождение обнаруженного в среду в Юрьев-Польском районе Владимирской области беспилотника, которые не содержал взрывчатых веществ, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "Позавчера в Юрьев-Польском районе был обнаружен беспилотный летательный аппарат. По информации правоохранительных органов, опасности он не представлял - не содержал взрывчатых веществ", - написал Авдеев. По его словам, пострадавших, разрушений нет. "В настоящее время БПЛА находится на экспертизе, его происхождение устанавливается", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20231124/bpla-1911521243.html
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, юрьев-польский район
Происшествия, Владимирская область, Юрьев-Польский район
Во Владимирской области нашли беспилотник неизвестного происхождения
Следствие устанавливает происхождение найденного во Владимирской области дрона