https://ria.ru/20231124/bespilotnik-1911670992.html

Во Владимирской области нашли беспилотник неизвестного происхождения

Во Владимирской области нашли беспилотник неизвестного происхождения - РИА Новости, 24.11.2023

Во Владимирской области нашли беспилотник неизвестного происхождения

Правоохранительные органы устанавливают происхождение обнаруженного в среду в Юрьев-Польском районе Владимирской области беспилотника, которые не содержал... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:49

2023-11-24T16:49

2023-11-24T16:49

происшествия

владимирская область

юрьев-польский район

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РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают происхождение обнаруженного в среду в Юрьев-Польском районе Владимирской области беспилотника, которые не содержал взрывчатых веществ, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "Позавчера в Юрьев-Польском районе был обнаружен беспилотный летательный аппарат. По информации правоохранительных органов, опасности он не представлял - не содержал взрывчатых веществ", - написал Авдеев. По его словам, пострадавших, разрушений нет. "В настоящее время БПЛА находится на экспертизе, его происхождение устанавливается", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20231124/bpla-1911521243.html

владимирская область

юрьев-польский район

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, владимирская область, юрьев-польский район