https://ria.ru/20231124/banany-1911536695.html

"Руспродсоюз" назвал причины подорожания бананов

"Руспродсоюз" назвал причины подорожания бананов - РИА Новости, 24.11.2023

"Руспродсоюз" назвал причины подорожания бананов

Розничные цены на бананы превышают 145 рублей за килограмм, они подорожали из-за ослабления рубля и роста расходов на логистику поставок, на которую приходится... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:05

2023-11-24T12:05

2023-11-24T12:10

экономика

руспродсоюз

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Розничные цены на бананы превышают 145 рублей за килограмм, они подорожали из-за ослабления рубля и роста расходов на логистику поставок, на которую приходится существенная доля в себестоимости, таким мнением с РИА Новости поделился зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Ранее в ноябре Росстат сообщал о том, что с начала года из плодоовощной продукции бананы подорожали больше всего - на 44,6%. Со 2 октября по 20 ноября средняя потребительская цена на бананы выросла с 137,01 рубля до 145,17 рубля за килограмм, свидетельствует Росстат. "На данный момент средние розничные цены на бананы превышают 145 рублей за килограмм. У удорожания бананов в этом году было несколько причин. Это ослабление рубля, а бананы являются импортным продуктом и приобретаются за валюту. Курс повлиял и на рост логистики поставок, на которую приходится существенная доля в себестоимости", - сказал Леонов. Он также отметил, что по данным на 15 ноября 2023 года, оптовые цены на бананы снизились за неделю на 3,1%, до 90,6 рубля за килограмм. При этом, по словам Леонова, от торговых сетей будет зависеть то, насколько оптовая динамика будет отыграна в рознице. "Цены в рознице федеральные сети устанавливают сами, потому что имеют прямые контракты на зарубежные фрукты и овощи", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20230814/banany-1889879420.html

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экономика, руспродсоюз, федеральная служба государственной статистики (росстат)