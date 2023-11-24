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Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок оружия - РИА Новости, 24.11.2023
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14:19 24.11.2023 (обновлено: 15:14 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/armeniya-1911592660.html
Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок оружия
Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок оружия - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок оружия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что Россия якобы затягивает поставки оружия для Еревана, о чем он заявил во время ответов на вопросы граждан в РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:19
2023-11-24T15:14
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ЕРЕВАН, 24 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что Россия якобы затягивает поставки оружия для Еревана, о чем он заявил во время ответов на вопросы граждан в прямом эфире.Москва о каких-либо задержках не сообщала, при этом армянская сторона периодически делает подобные заявления. &quot;Что касается (затягивания. — Прим. ред.) поставок вооружения и техники (из России. — Прим. ред.), такие проблемы есть. Должен проинформировать, что ведутся обсуждения, по каким механизмам можно решить эту проблему. Например, одним из вариантов может быть сокращение долга Армении перед Россией в размере выплаченной (за оружие. — Прим. ред.) суммы&quot;, — сказал Пашинян.По его словам, это один из вариантов решения проблемы, но есть и другие. Армянский премьер также заявил, что Россия якобы сама нуждается в вооружении."Настрой у нас рабочий, и надеемся, что эти обсуждения приведут к конкретным результатам", — резюмировал он.Накануне состоялся саммит ОДКБ в Минске, но Пашинян заранее сообщил, что не сможет принять в нем участие. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никого из представителей Армении не было на вчерашнем мероприятии, и страна почти не участвовала в подготовке этой встречи.Кроме того, двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Перед этим, 13 октября, армянский премьер отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909655104.html
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в мире, россия, армения, никол пашинян, ереван, юрий ушаков, сергей лавров, одкб, снг, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян, Ереван, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз
Пашинян обвинил Россию в затягивании поставок оружия

Пашинян предложил России списать долг за якобы не поставленное Армении оружие

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что Россия якобы затягивает поставки оружия для Еревана, о чем он заявил во время ответов на вопросы граждан в прямом эфире.
Москва о каких-либо задержках не сообщала, при этом армянская сторона периодически делает подобные заявления.
«

"Что касается (затягивания. — Прим. ред.) поставок вооружения и техники (из России. — Прим. ред.), такие проблемы есть. Должен проинформировать, что ведутся обсуждения, по каким механизмам можно решить эту проблему. Например, одним из вариантов может быть сокращение долга Армении перед Россией в размере выплаченной (за оружие. — Прим. ред.) суммы", — сказал Пашинян.

По его словам, это один из вариантов решения проблемы, но есть и другие.
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Армянский премьер также заявил, что Россия якобы сама нуждается в вооружении.
"Настрой у нас рабочий, и надеемся, что эти обсуждения приведут к конкретным результатам", — резюмировал он.
Накануне состоялся саммит ОДКБ в Минске, но Пашинян заранее сообщил, что не сможет принять в нем участие. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никого из представителей Армении не было на вчерашнем мероприятии, и страна почти не участвовала в подготовке этой встречи.
Кроме того, двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Перед этим, 13 октября, армянский премьер отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
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В миреРоссияАрменияНикол ПашинянЕреванЮрий УшаковСергей ЛавровОДКБСНГЕвразийский экономический союз
 
 
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