Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о желании реформировать армию по швейцарской модели - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/armeniya-1911552658.html
Пашинян заявил о желании реформировать армию по швейцарской модели
Пашинян заявил о желании реформировать армию по швейцарской модели - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян заявил о желании реформировать армию по швейцарской модели
Армения реформирует армию, учитывая международный опыт, в том числе следуя швейцарской модели, сказал в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:57
2023-11-24T12:57
в мире
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армения реформирует армию, учитывая международный опыт, в том числе следуя швейцарской модели, сказал в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян. "В вооруженных силах Армении проводятся масштабные реформы с учетом международного опыта. Вы знаете, что мы внедрили механизм 24-дневных учебных сборов, одной из целю которого является, в некотором смысле, движение в сторону швейцарской модели", - сказал Пашинян. В результате, по его словам, резервисты, мобилизационный ресурс, периодически участвуя в сборах будут периодически получать необходимые военные навыки.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_195:0:1795:1200_1920x0_80_0_0_20568e5c5ab79e258cc4903e4c33aab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Пашинян заявил о желании реформировать армию по швейцарской модели

Пашинян: Армения реформирует армию, взяв за основу швейцарскую модель

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армения реформирует армию, учитывая международный опыт, в том числе следуя швейцарской модели, сказал в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"В вооруженных силах Армении проводятся масштабные реформы с учетом международного опыта. Вы знаете, что мы внедрили механизм 24-дневных учебных сборов, одной из целю которого является, в некотором смысле, движение в сторону швейцарской модели", - сказал Пашинян. В результате, по его словам, резервисты, мобилизационный ресурс, периодически участвуя в сборах будут периодически получать необходимые военные навыки.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении
15 ноября, 08:00
 
В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала