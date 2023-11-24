https://ria.ru/20231124/armeniya-1911552658.html
Пашинян заявил о желании реформировать армию по швейцарской модели
Пашинян заявил о желании реформировать армию по швейцарской модели - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян заявил о желании реформировать армию по швейцарской модели
Армения реформирует армию, учитывая международный опыт, в том числе следуя швейцарской модели, сказал в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:57
2023-11-24T12:57
2023-11-24T12:57
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армения реформирует армию, учитывая международный опыт, в том числе следуя швейцарской модели, сказал в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян. "В вооруженных силах Армении проводятся масштабные реформы с учетом международного опыта. Вы знаете, что мы внедрили механизм 24-дневных учебных сборов, одной из целю которого является, в некотором смысле, движение в сторону швейцарской модели", - сказал Пашинян. В результате, по его словам, резервисты, мобилизационный ресурс, периодически участвуя в сборах будут периодически получать необходимые военные навыки.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Пашинян заявил о желании реформировать армию по швейцарской модели
Пашинян: Армения реформирует армию, взяв за основу швейцарскую модель
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армения реформирует армию, учитывая международный опыт, в том числе следуя швейцарской модели, сказал в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"В вооруженных силах Армении проводятся масштабные реформы с учетом международного опыта. Вы знаете, что мы внедрили механизм 24-дневных учебных сборов, одной из целю которого является, в некотором смысле, движение в сторону швейцарской модели", - сказал Пашинян. В результате, по его словам, резервисты, мобилизационный ресурс, периодически участвуя в сборах будут периодически получать необходимые военные навыки.
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении