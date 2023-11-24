https://ria.ru/20231124/arest-1911729820.html
В Сочи арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
В Сочи арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены - РИА Новости, 24.11.2023
В Сочи арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
Мужчина, которого подозревают в убийстве бывшей супруги в квартире в Сочи, где также присутствовал их общий ребенок, заключен под стражу, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:55
2023-11-24T19:55
2023-11-24T19:55
происшествия
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Мужчина, которого подозревают в убийстве бывшей супруги в квартире в Сочи, где также присутствовал их общий ребенок, заключен под стражу, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее в региональном СК сообщалось о конфликте, произошедшем в Центральном районе Сочи на улице Альпийской 23 ноября. По данным следователей, мужчина вошел в квартиру своей бывшей супруги, которая проживала там с их совместным ребенком, и нанес женщине множественные удары молотком по голове и телу, а затем применил нож. Женщина скончалась на месте. После этого мужчина вышел на лестничную площадку, где попытался свести счеты с жизнью, но не смог. Всё это время, как отмечает следствие, в квартире находился малолетний ребенок разведенных супругов. Как сообщали в ведомстве, против мужчины завели уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (п."д" ч.2 ст.105 УК РФ). Тогда же назначили психолого-психиатрическую экспертизу, а подозреваемого доставили к следователю. "Судом по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале регионального СК. Отмечается, что подозреваемый признал свою вину, рассказав следователям об обстоятельствах совершенного преступления.
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происшествия, сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
В Сочи арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
В Сочи арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены при ребенке