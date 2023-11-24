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В Новосибирске арестовали жителя Тувы, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 24.11.2023
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16:43 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/arest-1911669026.html
В Новосибирске арестовали жителя Тувы, осквернившего Вечный огонь
В Новосибирске арестовали жителя Тувы, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 24.11.2023
В Новосибирске арестовали жителя Тувы, осквернившего Вечный огонь
Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца 21-летнего жителя Тувы, который в пьяном виде осквернил Вечный огонь, сообщает прокуратура РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:43
2023-11-24T16:43
происшествия
новосибирск
ленинский район
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца 21-летнего жителя Тувы, который в пьяном виде осквернил Вечный огонь, сообщает прокуратура Новосибирской области. По данным Telegram-канала Mash Siberia, молодой человек на спор решил потушить Вечный огонь на Монументе славы, справив на него нужду. В главке МВД по региону журналистам подтвердили факт задержания подозреваемого в ходе патрулирования. "Установлено, что 23 ноября в ночное время 21-летний гражданин, находясь в публичном месте на территории Ленинского района Новосибирска в присутствии иных лиц, в состоянии опьянения осквернил символ воинской славы России, оскорбил память защитников Отечества", - говорится в сообщении прокуратуры. По ее данным, прокуратура Ленинского района поддержала ходатайство следователя об аресте задержанного жителя Тувы. "Ленинским районным судом Новосибирска задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231124/sk-1911641560.html
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новосибирск
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происшествия, новосибирск, ленинский район, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Ленинский район, Новосибирская область
В Новосибирске арестовали жителя Тувы, осквернившего Вечный огонь

Прокуратура: в Новосибирске арестовали жителя Тувы, осквернившего Вечный огонь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца 21-летнего жителя Тувы, который в пьяном виде осквернил Вечный огонь, сообщает прокуратура Новосибирской области.
По данным Telegram-канала Mash Siberia, молодой человек на спор решил потушить Вечный огонь на Монументе славы, справив на него нужду. В главке МВД по региону журналистам подтвердили факт задержания подозреваемого в ходе патрулирования.
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"Установлено, что 23 ноября в ночное время 21-летний гражданин, находясь в публичном месте на территории Ленинского района Новосибирска в присутствии иных лиц, в состоянии опьянения осквернил символ воинской славы России, оскорбил память защитников Отечества", - говорится в сообщении прокуратуры.
По ее данным, прокуратура Ленинского района поддержала ходатайство следователя об аресте задержанного жителя Тувы.
"Ленинским районным судом Новосибирска задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщили в ведомстве.
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