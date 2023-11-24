https://ria.ru/20231124/arest-1911669026.html

В Новосибирске арестовали жителя Тувы, осквернившего Вечный огонь

В Новосибирске арестовали жителя Тувы, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 24.11.2023

В Новосибирске арестовали жителя Тувы, осквернившего Вечный огонь

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца 21-летнего жителя Тувы, который в пьяном виде осквернил Вечный огонь, сообщает прокуратура РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:43

2023-11-24T16:43

2023-11-24T16:43

происшествия

новосибирск

ленинский район

новосибирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

НОВОСИБИРСК, 24 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца 21-летнего жителя Тувы, который в пьяном виде осквернил Вечный огонь, сообщает прокуратура Новосибирской области. По данным Telegram-канала Mash Siberia, молодой человек на спор решил потушить Вечный огонь на Монументе славы, справив на него нужду. В главке МВД по региону журналистам подтвердили факт задержания подозреваемого в ходе патрулирования. "Установлено, что 23 ноября в ночное время 21-летний гражданин, находясь в публичном месте на территории Ленинского района Новосибирска в присутствии иных лиц, в состоянии опьянения осквернил символ воинской славы России, оскорбил память защитников Отечества", - говорится в сообщении прокуратуры. По ее данным, прокуратура Ленинского района поддержала ходатайство следователя об аресте задержанного жителя Тувы. "Ленинским районным судом Новосибирска задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231124/sk-1911641560.html

https://ria.ru/20231123/moshennik-1911439700.html

новосибирск

ленинский район

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, ленинский район, новосибирская область