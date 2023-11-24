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Даже один прием антибиотиков в год повышает риск сепсиса, выяснили ученые - РИА Новости, 24.11.2023
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11:28 24.11.2023 (обновлено: 11:31 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/antibiotik-1911526506.html
Даже один прием антибиотиков в год повышает риск сепсиса, выяснили ученые
Даже один прием антибиотиков в год повышает риск сепсиса, выяснили ученые - РИА Новости, 24.11.2023
Даже один прием антибиотиков в год повышает риск сепсиса, выяснили ученые
Британские ученые выявили, что один прием антибиотиков в год способен повысить риск заболевания сепсисом на 70%, сообщает в пятницу газета Telegraph со ссылкой... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:28
2023-11-24T11:31
великобритания
манчестерский университет
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Британские ученые выявили, что один прием антибиотиков в год способен повысить риск заболевания сепсисом на 70%, сообщает в пятницу газета Telegraph со ссылкой на исследование Манчестерского университета. "Ученые из Манчестерского университета провели исследование среди 250 тысяч пациентов Национальной службы здравоохранения, у которых развился сепсис в период с января 2019 по июнь 2022 года, и сравнили их с 1,3 миллионом человек, у которых заболевание не было выявлено. Их исследование показало, что у пациентов, которые одну-две недели в течение года принимали курс антибиотиков, вероятность развития сепсиса была на 70% выше, чем у тех, кто не принимал", – пишет газета. Ежегодно в Великобритании ежегодно регистрируется около 250 тысяч случаев заболевания сепсисом, от инфекции умирает около 50 тысяч человек. По данным ученых, врачи стали чаще назначать антибиотики в период после пандемии коронавируса. Многократный прием антибиотиков в год в разы увеличивает риск заболевания. Сепсис может начаться с незначительной бактериальной инфекции, и его трудно диагностировать, так как симптоматика довольно непримечательная: сонливость, тошнота, рвота, одышка, уточняет издание. Риск развития сепсиса повышается и на фоне других факторов. К ним относятся рак, диабет, хронические заболеваниями печени и почек, неврологические заболевания, лишний вес, пожилой возраст. Немаловажную роль играет и социальный статус: люди из неблагополучных слоев общества больше подвержены развитию заболевания, сказано в материале.
https://ria.ru/20230110/superbakterii-1843729451.html
https://ria.ru/20231123/sanprosvet-1910748929.html
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великобритания, манчестерский университет, общество
Великобритания, Манчестерский университет, Общество
Даже один прием антибиотиков в год повышает риск сепсиса, выяснили ученые

В Британии выявили, что один прием антибиотиков в год повышает риск сепсиса

© iStock.com / AsiaVisionЖенщина с лекарством в руке
Женщина с лекарством в руке - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© iStock.com / AsiaVision
Женщина с лекарством в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Британские ученые выявили, что один прием антибиотиков в год способен повысить риск заболевания сепсисом на 70%, сообщает в пятницу газета Telegraph со ссылкой на исследование Манчестерского университета.
«
"Ученые из Манчестерского университета провели исследование среди 250 тысяч пациентов Национальной службы здравоохранения, у которых развился сепсис в период с января 2019 по июнь 2022 года, и сравнили их с 1,3 миллионом человек, у которых заболевание не было выявлено. Их исследование показало, что у пациентов, которые одну-две недели в течение года принимали курс антибиотиков, вероятность развития сепсиса была на 70% выше, чем у тех, кто не принимал", – пишет газета.
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Ежегодно в Великобритании ежегодно регистрируется около 250 тысяч случаев заболевания сепсисом, от инфекции умирает около 50 тысяч человек. По данным ученых, врачи стали чаще назначать антибиотики в период после пандемии коронавируса. Многократный прием антибиотиков в год в разы увеличивает риск заболевания. Сепсис может начаться с незначительной бактериальной инфекции, и его трудно диагностировать, так как симптоматика довольно непримечательная: сонливость, тошнота, рвота, одышка, уточняет издание.
Риск развития сепсиса повышается и на фоне других факторов. К ним относятся рак, диабет, хронические заболеваниями печени и почек, неврологические заболевания, лишний вес, пожилой возраст. Немаловажную роль играет и социальный статус: люди из неблагополучных слоев общества больше подвержены развитию заболевания, сказано в материале.
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ВеликобританияМанчестерский университетОбщество
 
 
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