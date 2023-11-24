https://ria.ru/20231124/antibiotik-1911526506.html

Даже один прием антибиотиков в год повышает риск сепсиса, выяснили ученые

Даже один прием антибиотиков в год повышает риск сепсиса, выяснили ученые - РИА Новости, 24.11.2023

Даже один прием антибиотиков в год повышает риск сепсиса, выяснили ученые

Британские ученые выявили, что один прием антибиотиков в год способен повысить риск заболевания сепсисом на 70%, сообщает в пятницу газета Telegraph со ссылкой... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:28

2023-11-24T11:28

2023-11-24T11:31

великобритания

манчестерский университет

общество

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Британские ученые выявили, что один прием антибиотиков в год способен повысить риск заболевания сепсисом на 70%, сообщает в пятницу газета Telegraph со ссылкой на исследование Манчестерского университета. "Ученые из Манчестерского университета провели исследование среди 250 тысяч пациентов Национальной службы здравоохранения, у которых развился сепсис в период с января 2019 по июнь 2022 года, и сравнили их с 1,3 миллионом человек, у которых заболевание не было выявлено. Их исследование показало, что у пациентов, которые одну-две недели в течение года принимали курс антибиотиков, вероятность развития сепсиса была на 70% выше, чем у тех, кто не принимал", – пишет газета. Ежегодно в Великобритании ежегодно регистрируется около 250 тысяч случаев заболевания сепсисом, от инфекции умирает около 50 тысяч человек. По данным ученых, врачи стали чаще назначать антибиотики в период после пандемии коронавируса. Многократный прием антибиотиков в год в разы увеличивает риск заболевания. Сепсис может начаться с незначительной бактериальной инфекции, и его трудно диагностировать, так как симптоматика довольно непримечательная: сонливость, тошнота, рвота, одышка, уточняет издание. Риск развития сепсиса повышается и на фоне других факторов. К ним относятся рак, диабет, хронические заболеваниями печени и почек, неврологические заболевания, лишний вес, пожилой возраст. Немаловажную роль играет и социальный статус: люди из неблагополучных слоев общества больше подвержены развитию заболевания, сказано в материале.

https://ria.ru/20230110/superbakterii-1843729451.html

https://ria.ru/20231123/sanprosvet-1910748929.html

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великобритания, манчестерский университет, общество