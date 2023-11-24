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Пашинян подтвердил, что Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос анклавов - РИА Новости, 24.11.2023
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15:56 24.11.2023 (обновлено: 15:57 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/anklavy-1911654054.html
Пашинян подтвердил, что Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос анклавов
Пашинян подтвердил, что Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос анклавов - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян подтвердил, что Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос анклавов
Армянский премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, что Армения обсуждает с Азербайджаном проблему анклавов на территории двух стран. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:56
2023-11-24T15:57
в мире
армения
никол пашинян
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
азербайджан
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, что Армения обсуждает с Азербайджаном проблему анклавов на территории двух стран. Ранее армянские власти признавали, что при предполагаемой делимитации, возможно, будет необходимо учитывать существование армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе. "Один из принципов мирного процесса между Арменией и Азербайджаном является взаимное признание территориальной целостности в границах Советской Армении и Советского Азербайджана, и когда мы говорим о территории Армении площадью 29, 8 тысячи квадратных километров, в нее не входят эксклавы и анклавы, которые в советский период принадлежали Азербайджану, и входит Арцвашен. Было ли во время переговоров обсуждение вопроса анклавов и эксклавов? Да, было", - сказал Пашинян в пятницу, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан. По его словам, этот вопрос должен быть решен каким-либо образом. "Я не могу просто сказать, что нас не касается эта часть суверенной территории Армении, и когда мы поднимаем вопрос Арцвашена, естественно, Азербайджан поднимает вопрос тех анклавов, которые по его характеристике, картам и решениями СССР де-юре существовали", - отметил Пашинян. По его словам, есть несколько вариантов решения этой проблемы. "Например, мы восстанавливаем наш суверенитет над Арцвашеном, а Азербайджан над де-юре существовавшими анклавами. Здесь много вопросов, например, нужно разграничить территорию эксклава", - сказал Пашинян. По его словам, в этом случае, также возникает вопрос налаживания связи с анклавами и эксклавами. По мнению Пашиняна, можно также считать анклавы и эксклавы, находящиеся в Армении и Азербайджане, территориями этих стран. "Но это уже тема конкретного договора, который должен быть ратифицирован парламентом Армении", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, армения, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, азербайджан
В мире, Армения, Никол Пашинян, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Азербайджан
Пашинян подтвердил, что Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос анклавов

Пашинян: Ереван и Баку обсуждают вопрос анклавов на территории друг друга

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, что Армения обсуждает с Азербайджаном проблему анклавов на территории двух стран.
Ранее армянские власти признавали, что при предполагаемой делимитации, возможно, будет необходимо учитывать существование армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.
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"Один из принципов мирного процесса между Арменией и Азербайджаном является взаимное признание территориальной целостности в границах Советской Армении и Советского Азербайджана, и когда мы говорим о территории Армении площадью 29, 8 тысячи квадратных километров, в нее не входят эксклавы и анклавы, которые в советский период принадлежали Азербайджану, и входит Арцвашен. Было ли во время переговоров обсуждение вопроса анклавов и эксклавов? Да, было", - сказал Пашинян в пятницу, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.
По его словам, этот вопрос должен быть решен каким-либо образом. "Я не могу просто сказать, что нас не касается эта часть суверенной территории Армении, и когда мы поднимаем вопрос Арцвашена, естественно, Азербайджан поднимает вопрос тех анклавов, которые по его характеристике, картам и решениями СССР де-юре существовали", - отметил Пашинян.
По его словам, есть несколько вариантов решения этой проблемы. "Например, мы восстанавливаем наш суверенитет над Арцвашеном, а Азербайджан над де-юре существовавшими анклавами. Здесь много вопросов, например, нужно разграничить территорию эксклава", - сказал Пашинян. По его словам, в этом случае, также возникает вопрос налаживания связи с анклавами и эксклавами.
По мнению Пашиняна, можно также считать анклавы и эксклавы, находящиеся в Армении и Азербайджане, территориями этих стран. "Но это уже тема конкретного договора, который должен быть ратифицирован парламентом Армении", - сказал Пашинян.
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В миреАрменияНикол ПашинянУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеАзербайджан
 
 
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