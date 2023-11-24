https://ria.ru/20231124/ai-1911660360.html
Путин дал поручения по развитию ИИ в России
Путин дал поручения по развитию ИИ в России - РИА Новости, 24.11.2023
Путин дал поручения по развитию ИИ в России
Владимир Путин выступил на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey и дал ряд поручений по развитию этой сферы. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:14
2023-11-24T16:14
2023-11-24T17:26
владимир путин
технологии
искусственный интеллект (ии)
сбербанк россии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey и дал ряд поручений по развитию этой сферы."Россия сейчас входит в число тех немногих <...> стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного и искусственного интеллекта и большие языковые модели. <...> Нужно укреплять это наше конкурентное преимущество, создавать на основе таких технологий новые рынки, целое созвездие продуктов и услуг", — заявил президент.Он сообщил, что в ближайшее время в России утвердят новую стратегию развития искусственного интеллекта. Внедрение автоматизации и ИИ создаст условия для роста доходов граждан, будет увеличиваться количество современных рабочих мест, требующих серьезных компетенций, а значит более высокого уровня оплаты труда."С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования", — подчеркнул глава государства.Он поручил правительству и компаниям, входящим в альянс по развитию ИИ, работать над увеличением мощностей российских суперкомпьютеров не менее чем на порядок. Аспиранты, студенты и школьники, которые занимаются научной работой, должны получить доступ к вычислительной инфраструктуре.Также необходимо расширить подготовку ученых-разработчиков, добавил президент. В свою очередь, правительство должно сформировать образовательную программу по ИИ.Как отметил глава государства, в Кремле готовы дополнительно финансировать исследования и разработки в области ИИ при условии софинансирования ведущими российскими компаниями. Власти будут стремиться сделать Россию одной из самых комфортных юрисдикций в этой области.Путин констатировал, что запретить развитие технологий нельзя, но нужно следить за безопасностью и разумностью их применения. Человечество может выработать приемлемые для всех правила в сфере использования ИИ.По словам президента, опираться здесь необходимо прежде всего на традиционную культуру — "самый естественный этический регулятор технологического прогресса".
https://ria.ru/20231124/putin-1911655686.html
https://ria.ru/20230914/rak-1896184861.html
https://ria.ru/20231124/ii-1911566330.html
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владимир путин, технологии, искусственный интеллект (ии), сбербанк россии
Владимир Путин, Технологии, Искусственный интеллект (ИИ), Сбербанк России
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Владимир Путин выступил на международной конференции по искусственному интеллекту
Artificial Intelligence Journey и дал ряд поручений по развитию этой сферы.
"Россия сейчас входит в число тех немногих <...> стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного и искусственного интеллекта и большие языковые модели. <...> Нужно укреплять это наше конкурентное преимущество, создавать на основе таких технологий новые рынки, целое созвездие продуктов и услуг", — заявил президент.
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Он сообщил, что в ближайшее время в России утвердят новую стратегию развития искусственного интеллекта. Внедрение автоматизации и ИИ создаст условия для роста доходов граждан, будет увеличиваться количество современных рабочих мест, требующих серьезных компетенций, а значит более высокого уровня оплаты труда.
«
"С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования", — подчеркнул глава государства.
Он поручил правительству и компаниям, входящим в альянс по развитию ИИ, работать над увеличением мощностей российских суперкомпьютеров не менее чем на порядок. Аспиранты, студенты и школьники, которые занимаются научной работой, должны получить доступ к вычислительной инфраструктуре.
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Также необходимо расширить подготовку ученых-разработчиков, добавил президент. В свою очередь, правительство должно сформировать образовательную программу по ИИ.
Как отметил глава государства, в Кремле готовы дополнительно финансировать исследования и разработки в области ИИ при условии софинансирования ведущими российскими компаниями. Власти будут стремиться сделать Россию одной из самых комфортных юрисдикций в этой области.
Путин констатировал, что запретить развитие технологий нельзя, но нужно следить за безопасностью и разумностью их применения. Человечество может выработать приемлемые для всех правила в сфере использования ИИ.
По словам президента, опираться здесь необходимо прежде всего на традиционную культуру — "самый естественный этический регулятор технологического прогресса".
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