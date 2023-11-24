Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по развитию ИИ в России - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 24.11.2023 (обновлено: 17:26 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/ai-1911660360.html
Путин дал поручения по развитию ИИ в России
Путин дал поручения по развитию ИИ в России - РИА Новости, 24.11.2023
Путин дал поручения по развитию ИИ в России
Владимир Путин выступил на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey и дал ряд поручений по развитию этой сферы. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:14
2023-11-24T17:26
владимир путин
технологии
искусственный интеллект (ии)
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911645721_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed28255eb16352b8f9e60c2537dfa23e.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey и дал ряд поручений по развитию этой сферы."Россия сейчас входит в число тех немногих &lt;...&gt; стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного и искусственного интеллекта и большие языковые модели. &lt;...&gt; Нужно укреплять это наше конкурентное преимущество, создавать на основе таких технологий новые рынки, целое созвездие продуктов и услуг", — заявил президент.Он сообщил, что в ближайшее время в России утвердят новую стратегию развития искусственного интеллекта. Внедрение автоматизации и ИИ создаст условия для роста доходов граждан, будет увеличиваться количество современных рабочих мест, требующих серьезных компетенций, а значит более высокого уровня оплаты труда.&quot;С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования&quot;, — подчеркнул глава государства.Он поручил правительству и компаниям, входящим в альянс по развитию ИИ, работать над увеличением мощностей российских суперкомпьютеров не менее чем на порядок. Аспиранты, студенты и школьники, которые занимаются научной работой, должны получить доступ к вычислительной инфраструктуре.Также необходимо расширить подготовку ученых-разработчиков, добавил президент. В свою очередь, правительство должно сформировать образовательную программу по ИИ.Как отметил глава государства, в Кремле готовы дополнительно финансировать исследования и разработки в области ИИ при условии софинансирования ведущими российскими компаниями. Власти будут стремиться сделать Россию одной из самых комфортных юрисдикций в этой области.Путин констатировал, что запретить развитие технологий нельзя, но нужно следить за безопасностью и разумностью их применения. Человечество может выработать приемлемые для всех правила в сфере использования ИИ.По словам президента, опираться здесь необходимо прежде всего на традиционную культуру — "самый естественный этический регулятор технологического прогресса".
https://ria.ru/20231124/putin-1911655686.html
https://ria.ru/20230914/rak-1896184861.html
https://ria.ru/20231124/ii-1911566330.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911645721_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_07d1e94b17c6ab0de7f67d3073f55470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, технологии, искусственный интеллект (ии), сбербанк россии
Владимир Путин, Технологии, Искусственный интеллект (ИИ), Сбербанк России

Путин дал поручения по развитию ИИ в России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey и дал ряд поручений по развитию этой сферы.
"Россия сейчас входит в число тех немногих <...> стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного и искусственного интеллекта и большие языковые модели. <...> Нужно укреплять это наше конкурентное преимущество, создавать на основе таких технологий новые рынки, целое созвездие продуктов и услуг", — заявил президент.
Владимир Путин во время посещения выставки - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в Сбербанке
16:01
Он сообщил, что в ближайшее время в России утвердят новую стратегию развития искусственного интеллекта. Внедрение автоматизации и ИИ создаст условия для роста доходов граждан, будет увеличиваться количество современных рабочих мест, требующих серьезных компетенций, а значит более высокого уровня оплаты труда.
«

"С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования", — подчеркнул глава государства.

Он поручил правительству и компаниям, входящим в альянс по развитию ИИ, работать над увеличением мощностей российских суперкомпьютеров не менее чем на порядок. Аспиранты, студенты и школьники, которые занимаются научной работой, должны получить доступ к вычислительной инфраструктуре.
Врачи обсуждают результаты сканирования мозга пациента - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В России знают, как использовать искусственный интеллект в борьбе с раком
14 сентября, 08:00
Также необходимо расширить подготовку ученых-разработчиков, добавил президент. В свою очередь, правительство должно сформировать образовательную программу по ИИ.
Как отметил глава государства, в Кремле готовы дополнительно финансировать исследования и разработки в области ИИ при условии софинансирования ведущими российскими компаниями. Власти будут стремиться сделать Россию одной из самых комфортных юрисдикций в этой области.
Путин констатировал, что запретить развитие технологий нельзя, но нужно следить за безопасностью и разумностью их применения. Человечество может выработать приемлемые для всех правила в сфере использования ИИ.
По словам президента, опираться здесь необходимо прежде всего на традиционную культуру — "самый естественный этический регулятор технологического прогресса".
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Билл Гейтс: ИИ позволит человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю
13:20
 
Владимир ПутинТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)Сбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала