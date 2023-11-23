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В Крыму продолжат борьбу за коллекцию скифского золота - РИА Новости, 23.11.2023
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04:00 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/zoloto-1911217560.html
В Крыму продолжат борьбу за коллекцию скифского золота
В Крыму продолжат борьбу за коллекцию скифского золота - РИА Новости, 23.11.2023
В Крыму продолжат борьбу за коллекцию скифского золота
Музеи Крыма продолжат борьбу за возвращение коллекции скифского золота, сообщил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T04:00
2023-11-23T04:00
политика
республика крым
россия
украина
нидерланды
сергей аксенов (политик)
центральный музей тавриды
ситуация вокруг коллекции скифского золота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Музеи Крыма продолжат борьбу за возвращение коллекции скифского золота, сообщил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. Министерство культуры и информационной политики Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче туда скифского золота. "Наша позиция остается прежней. Мы будем продолжать борьбу за возвращение этой коллекции в Крым. В какой форме я сказать пока не могу, но могу сказать точно, что деятельность музеев по возврату коллекции будет продолжаться", - сказал Мальгин. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине. В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли. По мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов.
https://ria.ru/20231122/kollektsiya-1911072201.html
https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html
республика крым
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украина
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политика, республика крым, россия, украина, нидерланды, сергей аксенов (политик), центральный музей тавриды, ситуация вокруг коллекции скифского золота
Политика, Республика Крым, Россия, Украина, Нидерланды, Сергей Аксенов (политик), Центральный музей Тавриды, Ситуация вокруг коллекции скифского золота
В Крыму продолжат борьбу за коллекцию скифского золота

Музеи Крыма продолжат борьбу за коллекцию скифского золота

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСкифское золото
Скифское золото - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скифское золото. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Музеи Крыма продолжат борьбу за возвращение коллекции скифского золота, сообщил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Министерство культуры и информационной политики Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче туда скифского золота.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Крыму отреагировали на решение о передаче скифского золота Киеву
Вчера, 15:18
"Наша позиция остается прежней. Мы будем продолжать борьбу за возвращение этой коллекции в Крым. В какой форме я сказать пока не могу, но могу сказать точно, что деятельность музеев по возврату коллекции будет продолжаться", - сказал Мальгин.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли. По мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям
6 ноября, 11:03
 
ПолитикаРеспублика КрымРоссияУкраинаНидерландыСергей Аксенов (политик)Центральный музей ТавридыСитуация вокруг коллекции скифского золота
 
 
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