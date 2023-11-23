https://ria.ru/20231123/zoloto-1911217560.html

В Крыму продолжат борьбу за коллекцию скифского золота

В Крыму продолжат борьбу за коллекцию скифского золота - РИА Новости, 23.11.2023

В Крыму продолжат борьбу за коллекцию скифского золота

Музеи Крыма продолжат борьбу за возвращение коллекции скифского золота, сообщил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T04:00

2023-11-23T04:00

2023-11-23T04:00

политика

республика крым

россия

украина

нидерланды

сергей аксенов (политик)

центральный музей тавриды

ситуация вокруг коллекции скифского золота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Музеи Крыма продолжат борьбу за возвращение коллекции скифского золота, сообщил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. Министерство культуры и информационной политики Украины в среду заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались. В Университете Амстердама, курирующем работу музея Алларда Пирсона, заявили РИА Новости, что пока не могут подтвердить договоренность с Украиной о передаче туда скифского золота. "Наша позиция остается прежней. Мы будем продолжать борьбу за возвращение этой коллекции в Крым. В какой форме я сказать пока не могу, но могу сказать точно, что деятельность музеев по возврату коллекции будет продолжаться", - сказал Мальгин. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине. В МИД РФ назвали ангажированным решение суда в Нидерландах о передаче Киеву части наследия Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что коллекция скифского золота может оказаться в руках частных западных коллекционеров. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, коллекцию у крымских музеев просто отняли. По мнению специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, решение суда о передаче "скифского золота" Украине необоснованно и связано с антироссийской позицией Нидерландов.

https://ria.ru/20231122/kollektsiya-1911072201.html

https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html

республика крым

россия

украина

нидерланды

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политика, республика крым, россия, украина, нидерланды, сергей аксенов (политик), центральный музей тавриды, ситуация вокруг коллекции скифского золота