https://ria.ru/20231123/zhkkh-1911290776.html

В Ростове-на-Дону восстановили энергоснабжение одного из трех домов

В Ростове-на-Дону восстановили энергоснабжение одного из трех домов - РИА Новости, 23.11.2023

В Ростове-на-Дону восстановили энергоснабжение одного из трех домов

Коммунальщики Ростова-на-Дону восстановили энергоснабжение одного из трех домов после повреждения кабельных линий, продолжаются ремонтно-восстановительные... РИА Новости, 23.11.2023

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Коммунальщики Ростова-на-Дону восстановили энергоснабжение одного из трех домов после повреждения кабельных линий, продолжаются ремонтно-восстановительные работы по энергоснабжению оставшихся двух жилых домов, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.В ночь на четверг тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без отопления, света и воды из-за повреждения электрического кабеля при строительстве дороги "Западная Хорда". К полуночи в одном из трех обесточенных домов был подключен дизель-генератор, запущены насосы для подачи отопления."Восстановлено электроснабжение многоквартирного дома по адресу улица Стабильная, 3. Управляющей компанией "СК-10" проводятся пусконаладочные работы на электрооборудовании", - написал Логвиненко в своем Telegram-канале.Уточняется, что в настоящее время продолжаются ремонтно-восстановительные работы по энергоснабжению оставшихся двух жилых домов – по улице Коблова, 4 и Волнистая, 25.

https://ria.ru/20231120/elektroenergiya-1910480374.html

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ростов-на-дону, россия