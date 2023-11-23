https://ria.ru/20231123/zapad-1911267191.html

Запад навязывает псевдолиберальные ценности по всему миру, заявил Лавров

Запад навязывает псевдолиберальные ценности по всему миру, заявил Лавров - РИА Новости, 23.11.2023

Запад навязывает псевдолиберальные ценности по всему миру, заявил Лавров

Коллективный Запад использует тематику прав человека как инструмент и предлог для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:18

2023-11-23T11:18

2023-11-23T11:18

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сергей лавров

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Коллективный Запад использует тематику прав человека как инструмент и предлог для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня коллективный Запад пытается подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными правилами. В этом контексте тематика прав человека сплошь и рядом используется западниками в качестве инструмента и предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, зачитывая приветствие Лаврова к участникам конференции "Россия и Всеобщая декларация прав человека - 75 лет. Достижения и вызовы". Он добавил, что Запад навязывает псевдолиберальные ценности по всему миру, подавая их как универсальные. "Агрессивное продвижение разрушительных для общества идей и установок осуществляется на фоне грубого нарушения прав человека в самих странах Запада", - подчеркнул министр в своем обращении.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей лавров