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Запад навязывает псевдолиберальные ценности по всему миру, заявил Лавров - РИА Новости, 23.11.2023
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11:18 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/zapad-1911267191.html
Запад навязывает псевдолиберальные ценности по всему миру, заявил Лавров
Запад навязывает псевдолиберальные ценности по всему миру, заявил Лавров - РИА Новости, 23.11.2023
Запад навязывает псевдолиберальные ценности по всему миру, заявил Лавров
Коллективный Запад использует тематику прав человека как инструмент и предлог для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:18
2023-11-23T11:18
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Коллективный Запад использует тематику прав человека как инструмент и предлог для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня коллективный Запад пытается подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными правилами. В этом контексте тематика прав человека сплошь и рядом используется западниками в качестве инструмента и предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, зачитывая приветствие Лаврова к участникам конференции "Россия и Всеобщая декларация прав человека - 75 лет. Достижения и вызовы". Он добавил, что Запад навязывает псевдолиберальные ценности по всему миру, подавая их как универсальные. "Агрессивное продвижение разрушительных для общества идей и установок осуществляется на фоне грубого нарушения прав человека в самих странах Запада", - подчеркнул министр в своем обращении.
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в мире, россия, сергей лавров
В мире, Россия, Сергей Лавров
Запад навязывает псевдолиберальные ценности по всему миру, заявил Лавров

Лавров: Запад использует тему прав человека, чтобы вмешаться в дела других стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Коллективный Запад использует тематику прав человека как инструмент и предлог для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня коллективный Запад пытается подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными правилами. В этом контексте тематика прав человека сплошь и рядом используется западниками в качестве инструмента и предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - сказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, зачитывая приветствие Лаврова к участникам конференции "Россия и Всеобщая декларация прав человека - 75 лет. Достижения и вызовы".
Он добавил, что Запад навязывает псевдолиберальные ценности по всему миру, подавая их как универсальные.
"Агрессивное продвижение разрушительных для общества идей и установок осуществляется на фоне грубого нарушения прав человека в самих странах Запада", - подчеркнул министр в своем обращении.
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