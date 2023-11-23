В Югре за пять лет открыли 14 месторождений на 120 миллионов тонн нефти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Четырнадцать новых месторождений с суммарными запасами почти 120 миллионов тонн нефти открыты в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за последние пять лет, сообщила глава региона Наталья Комарова. "За последние пять лет в Югре открыто 14 новых месторождений. Каждая 20-я тонна нефти, которая добывается в мире, - добывается югорчанами. Эти новые 14 месторождений содержат в себе запасы около 120 миллионов тонн нефти", - сказала губернатор на открытии дня Югры на выставке-форуме "Россия" в Москве. По ее словам, в настоящее время Югра добывает нефть, используя цифровые решения космического значения – беспилотные автомобили, воздушные суда, логистические пространства, центр управления добычей, умные скважины, виртуальные месторождения. Как подчеркнула Комарова, Югра - лидер в производстве электроэнергии, земля "большой" нефти и новых нефтегазовых компетенций. Она подчеркнула, что югорские нефтяники сейчас находятся на пороге нового исторического рубежа – добычи 13-миллиардной тонны нефти. День Югры вместе с губернатором открыли амбассадоры региона – школьники и студенты, которые отличились в олимпиадах, научных конференциях и конкурсах профмастерства. "Родина, первоземля, центр России – это Югра. Это регион-лидер, труженик. Такая Югра для каждого югорчанина. Такой мы были, есть и будем – землей для нашей великой страны, краем творцов, первооткрывателей, молодых креативных людей, добровольцев… Главное богатство Югры – это люди. Именно они обеспечивают ту мощь, которой так гордится наша страна. В развитии нашего края участвуют люди разных национальностей, в мире и согласии здесь живут, работают югорчане 139 национальностей", – отметила Комарова. До 14 апреля 2024 года Югра в различных форматах будет представлять достижения в различных сферах жизни, которые будут разделены на тематические группы: ресурсы, туризм, строительство, медицина, культура, спорт, инвестиции, трудоустройство, дети, технологии, транспорт, знаменитости. Часть из них будут представлены на стенде отдельными экспонатами, а часть – совместно с другими.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Четырнадцать новых месторождений с суммарными запасами почти 120 миллионов тонн нефти открыты в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за последние пять лет, сообщила глава региона Наталья Комарова.
"За последние пять лет в Югре открыто 14 новых месторождений. Каждая 20-я тонна нефти, которая добывается в мире, - добывается югорчанами. Эти новые 14 месторождений содержат в себе запасы около 120 миллионов тонн нефти", - сказала губернатор на открытии дня Югры на выставке-форуме "Россия" в Москве.
По ее словам, в настоящее время Югра добывает нефть, используя цифровые решения космического значения – беспилотные автомобили, воздушные суда, логистические пространства, центр управления добычей, умные скважины, виртуальные месторождения.
Как подчеркнула Комарова, Югра - лидер в производстве электроэнергии, земля "большой" нефти и новых нефтегазовых компетенций. Она подчеркнула, что югорские нефтяники сейчас находятся на пороге нового исторического рубежа – добычи 13-миллиардной тонны нефти.
День Югры вместе с губернатором открыли амбассадоры региона – школьники и студенты, которые отличились в олимпиадах, научных конференциях и конкурсах профмастерства.
Секреты выставки "Россия" на ВДНХ: как увидеть всю страну
22 ноября, 18:09
"Родина, первоземля, центр России – это Югра. Это регион-лидер, труженик. Такая Югра для каждого югорчанина. Такой мы были, есть и будем – землей для нашей великой страны, краем творцов, первооткрывателей, молодых креативных людей, добровольцев… Главное богатство Югры – это люди. Именно они обеспечивают ту мощь, которой так гордится наша страна. В развитии нашего края участвуют люди разных национальностей, в мире и согласии здесь живут, работают югорчане 139 национальностей", – отметила Комарова.
До 14 апреля 2024 года Югра в различных форматах будет представлять достижения в различных сферах жизни, которые будут разделены на тематические группы: ресурсы, туризм, строительство, медицина, культура, спорт, инвестиции, трудоустройство, дети, технологии, транспорт, знаменитости. Часть из них будут представлены на стенде отдельными экспонатами, а часть – совместно с другими.
Детей участников СВО с Алтая отправят на выставку "Россия" за счет бюджета
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.