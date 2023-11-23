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В Югре за пять лет открыли 14 месторождений на 120 миллионов тонн нефти - РИА Новости, 23.11.2023
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19:24 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/yugra-1911439140.html
В Югре за пять лет открыли 14 месторождений на 120 миллионов тонн нефти
В Югре за пять лет открыли 14 месторождений на 120 миллионов тонн нефти - РИА Новости, 23.11.2023
В Югре за пять лет открыли 14 месторождений на 120 миллионов тонн нефти
Четырнадцать новых месторождений с суммарными запасами почти 120 миллионов тонн нефти открыты в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за последние пять лет, РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:24
2023-11-23T19:24
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Четырнадцать новых месторождений с суммарными запасами почти 120 миллионов тонн нефти открыты в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за последние пять лет, сообщила глава региона Наталья Комарова. "За последние пять лет в Югре открыто 14 новых месторождений. Каждая 20-я тонна нефти, которая добывается в мире, - добывается югорчанами. Эти новые 14 месторождений содержат в себе запасы около 120 миллионов тонн нефти", - сказала губернатор на открытии дня Югры на выставке-форуме "Россия" в Москве. По ее словам, в настоящее время Югра добывает нефть, используя цифровые решения космического значения – беспилотные автомобили, воздушные суда, логистические пространства, центр управления добычей, умные скважины, виртуальные месторождения. Как подчеркнула Комарова, Югра - лидер в производстве электроэнергии, земля "большой" нефти и новых нефтегазовых компетенций. Она подчеркнула, что югорские нефтяники сейчас находятся на пороге нового исторического рубежа – добычи 13-миллиардной тонны нефти. День Югры вместе с губернатором открыли амбассадоры региона – школьники и студенты, которые отличились в олимпиадах, научных конференциях и конкурсах профмастерства. "Родина, первоземля, центр России – это Югра. Это регион-лидер, труженик. Такая Югра для каждого югорчанина. Такой мы были, есть и будем – землей для нашей великой страны, краем творцов, первооткрывателей, молодых креативных людей, добровольцев… Главное богатство Югры – это люди. Именно они обеспечивают ту мощь, которой так гордится наша страна. В развитии нашего края участвуют люди разных национальностей, в мире и согласии здесь живут, работают югорчане 139 национальностей", – отметила Комарова. До 14 апреля 2024 года Югра в различных форматах будет представлять достижения в различных сферах жизни, которые будут разделены на тематические группы: ресурсы, туризм, строительство, медицина, культура, спорт, инвестиции, трудоустройство, дети, технологии, транспорт, знаменитости. Часть из них будут представлены на стенде отдельными экспонатами, а часть – совместно с другими.
https://ria.ru/20231122/vystavka-1908459177.html
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выставка-форум "россия", москва, россия, югра
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Югра
В Югре за пять лет открыли 14 месторождений на 120 миллионов тонн нефти

В Югре за пять лет открыли 14 месторождений на 120 миллионов тонн нефти

© РИА Новости / Александр ВильфХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Ханты-Мансийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Четырнадцать новых месторождений с суммарными запасами почти 120 миллионов тонн нефти открыты в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за последние пять лет, сообщила глава региона Наталья Комарова.
"За последние пять лет в Югре открыто 14 новых месторождений. Каждая 20-я тонна нефти, которая добывается в мире, - добывается югорчанами. Эти новые 14 месторождений содержат в себе запасы около 120 миллионов тонн нефти", - сказала губернатор на открытии дня Югры на выставке-форуме "Россия" в Москве.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
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Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
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Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
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Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

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5 из 20
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Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
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Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
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Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
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Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
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А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
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На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
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Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
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Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20
По ее словам, в настоящее время Югра добывает нефть, используя цифровые решения космического значения – беспилотные автомобили, воздушные суда, логистические пространства, центр управления добычей, умные скважины, виртуальные месторождения.
Как подчеркнула Комарова, Югра - лидер в производстве электроэнергии, земля "большой" нефти и новых нефтегазовых компетенций. Она подчеркнула, что югорские нефтяники сейчас находятся на пороге нового исторического рубежа – добычи 13-миллиардной тонны нефти.
День Югры вместе с губернатором открыли амбассадоры региона – школьники и студенты, которые отличились в олимпиадах, научных конференциях и конкурсах профмастерства.
Стенд Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия
Секреты выставки "Россия" на ВДНХ: как увидеть всю страну
22 ноября, 18:09
"Родина, первоземля, центр России – это Югра. Это регион-лидер, труженик. Такая Югра для каждого югорчанина. Такой мы были, есть и будем – землей для нашей великой страны, краем творцов, первооткрывателей, молодых креативных людей, добровольцев… Главное богатство Югры – это люди. Именно они обеспечивают ту мощь, которой так гордится наша страна. В развитии нашего края участвуют люди разных национальностей, в мире и согласии здесь живут, работают югорчане 139 национальностей", – отметила Комарова.
До 14 апреля 2024 года Югра в различных форматах будет представлять достижения в различных сферах жизни, которые будут разделены на тематические группы: ресурсы, туризм, строительство, медицина, культура, спорт, инвестиции, трудоустройство, дети, технологии, транспорт, знаменитости. Часть из них будут представлены на стенде отдельными экспонатами, а часть – совместно с другими.
Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой
Детей участников СВО с Алтая отправят на выставку "Россия" за счет бюджета
Вчера, 16:33
 
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