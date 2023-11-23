https://ria.ru/20231123/yazyki-1911225581.html

Володин рассказал о преимуществах изучения русского и китайского языков

Володин рассказал о преимуществах изучения русского и китайского языков - РИА Новости, 23.11.2023

Володин рассказал о преимуществах изучения русского и китайского языков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за увеличение количества студентов, изучающих русский и китайский языки по обмену. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T07:34

2023-11-23T07:34

2023-11-23T07:34

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НАНКИН (КНР), 23 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за увеличение количества студентов, изучающих русский и китайский языки по обмену. "Спрос на другие языки будет снижаться, а вот на русский и китайский будет только расти. Хочу поздравить и вас, и студентов, кто выбрали как русский, так и китайский язык, вы для себя выбрали интересное будущее, точно без работы не останетесь", - сказал Володин в четверг на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык. По мнению спикера Госдумы, "тот, кто сегодня учит английский язык, должен понимать, что это "умирающий" язык". По словам Володина, в настоящее время в российских вузах обучаются более 37 тысяч граждан Китая, это на 4,5 тысячи больше, чем в 2021 году; в китайских вузах обучается 7,5 тысячи граждан России. При этом "динамика роста желающих учиться в России и Китае высокая, но этого в любом случае недостаточно, нам очень важно увеличивать образовательные обмены, чтобы количество студентов росло, мы лучше будем узнавать друг друга, а значит, будет больше стабильности в наших отношениях", добавил председатель Госдумы. "У нас говорят: без диалога нет доверия, без доверия нет развития, но для того, чтобы вести диалог, надо знать язык того, с кем ты ведешь диалог", - сказал также Володин. Он отметил, что "отношения между странами настолько динамично развиваются, что требуется все больше тех, кто могли бы эффективно поддерживать коммуникации, зная русский и китайский языки". Перед встречей в Нанкинском университете Володин возложил венок к памятнику летчикам-героям Войны сопротивления Китая Японии. Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом 21-23 ноября. Ранее Володин и российские депутаты встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

https://ria.ru/20231123/razvitie-1911224219.html

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в мире, россия, китай, вячеслав володин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей